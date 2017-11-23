Парламент вернул НДС на импортное зерно и муку

Депутаты парламента в третьем чтении одобрили введение НДС на импортное зерно и муку в размере 12%. Налог отменили сами депутаты в 2016 году, но решили его вернуть, потому что в бюджет не поступило 680 млн сомов.

Парламент принял поправки в Налоговый кодекс 22 ноября. Теперь законопроект должен подписать президент.

Согласно законопроекту, на импортное зерно и муку вновь установят налог на добавленную стоимость в размере 12%.

По словам инициатора законопроекта Кенжебека Бокоева, отмена НДС в 2016 году не привела к снижению стоимости муки, и в выигрыше остались только казахские мукомольные предприятия.

«Есть налог на семена пшеницы, на кормовую пшеницу. Почему мы освободили от налогов пшеницу для муки? Я еще два года назад говорил, что закон принят в интересах определенных кругов. Это был закон мукомолов соседних стран», — сказал он.

По мнению депутатов, из-за отмены НДС отечественные производители не выдерживают конкуренции по отношению к казахским мукомольным предприятиям и им приходится выращивать другие культуры.

Бокоев также сказал, что депутаты не обратили бы внимание на этот законопроект, если бы не вмешался президент Алмазбек Атамбаев.

Сам Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции 20 ноября заявил, что из-за «богатых мукомолов» в бюджет страны может не поступить 1 млрд сомов.

«Там сидят три мукомола такие богатые, а мы из-за них можем недополучить миллиард сомов в бюджет. Это же не радует», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятных досрочных выборах в парламент.

По данным Министерства экономики, за 2016 год Кыргызстан закупил более 300 тысяч тонн зерна на сумму более 2,8 млрд сомов, которые не облагались НДС.

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