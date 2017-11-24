Экс-футболиста «Реал Мадрид» приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование

Бывшего футболиста «Милана», мадридского «Реала» и «Манчестер Сити», капитана сборной Бразилии Робиньо приговорили к 9 годам лишения свободы за групповое изнасилование.

Суд Милана признал игрока виновным в изнасиловании. Согласно его заключению, в 2013 году Робиньо и ещё пятеро мужчин надругались над 22-летней албанской девушкой в одном из ночных клубов.

В 2009-м бразильца уже задерживали в Англии, также по делу об изнасиловании, но тогда игрок был выпущен под залог, а дело закрыли.

За преступление, совершенное четыре года спустя, в январе 2013-го, миланский суд приговорил Робиньо к девяти годам лишения свободы.

Окончательное решение по этому делу будет принято только после рассмотрения апелляции.

33-летний бразилец все обвинения отрицает. Согласно порядкам итальянской судебной системы, он останется на свободе на время апелляционного процесса.

С 2016 года Робиньо выступает за бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро».

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