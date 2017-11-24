Трехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике обвинила врача сборной США в домогательствах

Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Габриэль Дуглас обвинила бывшего врача сборной США Ларри Нассара в сексуальных домогательствах.

Дуглас опубликовала пост в инстаграм, в котором рассказала о том, что многие годы она и ее сокомандницы были вынуждены молчать о том, что происходило в олимпийской сборной.

«Я не делилась публично тем, что с чем мне пришлось столкнуться, как и многие из нас в течение многих лет вынуждены были скрывать все то, что с нами происходило, и, честно говоря, все это было очень болезненно», — написала олимпийская чемпионка.

please hear my heart Публикация от Gabby Douglas (@gabbycvdouglas) Ноя 21 2017 в 12:16 PST

«Я полностью поддерживаю своих сокомандниц. Ни у кого нет права домогаться тебя, вне зависимости от того как ты выглядишь и какую одежду носишь», — добавила Дуглас.

Габриэль Дуглас — далеко не первая гимнастка, которая обвинила Нассара в домогательствах. В начале ноября также трехкратная олимпийская чемпионка Александра Райсман рассказала о том, что экс-врач олимпийской сборной США домогался до нее, когда гимнастке было всего 15.

«Я очень зла и расстроена. Ко мне часто подходят маленькие девочки с просьбой об автографе или совместном снимке. Я хочу, чтобы настали перемены и им никогда не пришлось пройти через то, что случилось со мной», — сказала Райсман.

В октябре с обвинениями в адрес Нассара также выступила олимпийская чемпионка Лондона Маккайла Марони.

«Самая страшная ночь произошла, когда мне было 15 лет. Я весь день провела в полёте, чтобы оказаться в Токио. Он дал мне снотворное для полёта, а следующее, что было, — я оказалась с ним в его номере, чтобы получить «лечение». Я думала, что умру в ту ночь», — написала гимнастка в своем Твиттере.

Мароуни утверждает, что Нассар начал до нее домогаться в 13. Это продолжалось до тех пор, пока гимнастка не ушла из спорта.

Скандал с участием Нассара разразился в январе этого года. Тогда на бывшего врача олимпийской сборной подали иск сразу 18 девушек — бывшие подопечные обвинили специалиста в домогательствах.

Ларри Нассар — экс-врач олимпийской сборной США по спортивной гимнастике, он работал с командой почти 20 лет, вплоть до отстранения в 2015-м. После этого он перешел работать в мичиганский университет, а в 2017-м был уволен и оттуда.

Сейчас Нассар находится под стражей в ожидании приговора. Он обвиняется в хранении детской порнографии, сексуальных домогательствах к спортсменкам и совращении несовершеннолетней дочери своего друга.

Ему грозит пожизненное заключение.

Гражданский иск против Нассара подали более 130 женщин и девочек.

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