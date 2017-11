Австралия: Tesla построила самую большую в мире батарею за 100 дней

Глава Tesla Илон Маск построил самую большую батарею в рекордно короткий срок в 100 дней после спора в твиттере с австралийскими властями. С 1 декабря систему хранения энергии начнут использовать.

Батарею системы Powerpack мощностью в 100 мегаватт установили в штате Южная Австралия.

Работы начались 29 сентября 2017 года, а 1 декабря, после того как местные власти проверят установку, ее начнут использовать.

Благодаря новой системе хранения энергии, местным жителям больше не страшны частые отключения даже во время стихийных бедствий.

Директор компании Tesla Илон Маск уже поздравил сотрудников Tesla с окончанием работ.

Congratulations to the Tesla crew and South Australian authorities who worked so hard to get this manufactured and installed in record time! https://t.co/M2zKXlIVn3

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2017