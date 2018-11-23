Дома в государственной резиденции

Экс-президент Алмазбек Атамбаев построил дачу в госрезиденции «Ала-Арча» и передал ее в собственность государства. Спустя более года власти Бишкека говорят, что не выдавали бывшему главе государства разрешение на дачу, но позволили построить гостевой дом.

Почему дачей Атамбаева заинтересовались?

Все началось с заседания правительства 22 ноября: тему документов на дачу экс-президента в резиденции «Ала-Арча» подняла депутат Наталья Никитенко. Она считает, что Атамбаев построил ее без согласия Бишкекглавархитектуры (БГА).

«Ко мне обратились граждане и общественный фонд “Наше право”, которые получили ответы на свои запросы, что Бишкекглавархитектура не давала разрешительные документы на строительство дачи для экс-президента Атамбаева», — сказала она.

Пресс-секретарь БГА Ренат Шамсутдинов сперва сказал журналисту «Клоопа», что разрешительные документы на строительство дачи для Атамбаева в «Ала-Арче» не выдавались.

Но после того, как пресс-секретарь СДПК Кундуз Джолдубаева предоставила журналисту фотографию разрешения от БГА, Шамсутдинов уточнил — разрешение на строительство было, но на гостевой дом, а не дачу. ¯\_(ツ)_/¯

«Гостевой дом чем отличается [от дачи]? Он расположен на территории организации. А дача — она для индивидуального пользования», — попытался объяснить пресс-секретарь БГА.

Джолдубаева считает, что Атамбаев не мог начать строительство дачи на территории госрезиденции без разрешения на строительство — в то время Атамбаев был президентом, а строительством занималось управление его делами.

«Всем процессом строительства [дачи Атамбаева] занималось управление делами президента. И управделами не могло вести стройку, не имея разрешительных документов. Было соответствующее распоряжение правительства», — сказала Джолдубаева

Управление делами президента отказалось от просьбы «Клоопа» прояснить ситуацию с дачей Атамбаева.

Дача Атамбаева в «Ала-Арче»

В 2017 году управделами президента построило дачу для Атамбаева на территории госрезиденции «Ала-Арча» — по словам бывшего президента, он выделил на это около 78 млн сомов своих денег, а еще 11,5 млн на этот дом потратили из президентского фонда.

Согласно законам Кыргызстана, экс-президенты имеют право на пожизненное использование одной из государственных дач. Однако, как ранее заявили в управделами, в «Ала-Арче» не было свободных дач, и власти приняли решение о строительстве новой.

31 марта Атамбаев заявил на заседании СДПК, что построенная им дача — это подарок государству. У самого бывшего президента есть свой собственный дом в селе Кой-Таш на берегу реки Аламедин.

Споры вокруг дачи Атамбаева начались на фоне ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Спустя четыре месяца после президентских выборов в октябре 2017 года отношения между Атамбаевым и Жээнбековым испортились — после этого новые власти Кыргызстана начали возбуждать дела против сторонников экс-президента.

Соавтор: Светлана Устименко