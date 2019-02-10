С лидера «Народного парламента» Бекболота Талгарбекова сняли обвинения в попытке захвата власти, правда он по прежнему признается виновным в «разжигании вражды». Правозащитники надеются, что политзаключенный сможет выйти на свободу уже в этом году.

Что случилось?

Верховный суд снял с Бекболота Талгарбекова, осужденного на 14 лет лидера движения «Народный парламент», обвинение в попытке захвата власти. В силе остается обвинение в разжигании вражды — по этой статье он был осужден на пять лет.

«295 статья снята, 299 статья еще не снята — за нее все еще остается наказание. Несправедливо, по моей точке зрения», — говорит представитель комитета политзаключенных Зульфия Марат. Она утверждает, что Талгарбеков должен подать в суд с требованием пересмотреть дело.

Глава комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев надеется, что Талгарбеков сможет выйти на свободу уже в этом году.

«Талгарбекова по УДО (условно-досрочное освобождение) обязаны выпустить. Он уже должен выйти. А в отношении [члена «Народного парламента» Марата] Султанова — он ближе к ноябрю тоже должен выйти», — говорит Аргымбаев.

С Марата Султанова уже сняли обвинение в попытке захвата власти, и он остается в заключении по второй статье. По информации Зульфии Марат, в этом году могут пересмотреть и дело другого члена движения «Народный парламент» Толубая Колубаева.

Аргымбаев надеется, что дело Талгарбекова станет прецедентом в деле других политзаключенных, и с остальных оппозиционеров, обвиненных в захвате власти в 2016 году, также снимут обвинения.

Что за «Народный парламент»?

«Народный парламент» — оппозиционное движение, созданное в начале 2016 года. Объединение выступало за отставку президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, а он называл оппозиционеров «дерьмократами» и связывал их с «иностранными генералами».

Тогда в интернет слили якобы разговоры политиков, разговаривающих об отставке президента и правительства. Подлинность записи не была доказана, но они были обвинены в попытке захвата власти и разжигании розни, и осуждены на сроки от пяти лет условно до 14 лет лишения свободы.

Экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков был осужден на 14 лет, аналогичный срок получил экс-кандидат в президенты (не набравший и одного процента на выборах) Толубай Колубаев, бывшего судью Марата Султанова осудили на 10 лет, а Александр Гусев и Тойгонбек Калматов получили пять и шесть лет условного срока.

Правозащитники с самого начала говорили, что осужденные политики — политзаключенные.

«Все это беззаконие, устроенное при Атамбаеве, — шкурные интересы, связанные с предстоящими выборами. Он искусственно создал в обществе “врагов”, фактически все это было придумано, а чтобы это не обсуждалось, суды были закрытыми», — говорит глава Комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.

Кроме членов «Народного парламента» в 2016 году по аналогичным обвинениям были арестованы еще несколько политиков — экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-депутат Кубанычбек Кадыров, эксперт Эрнест Карыбеков, экс-директор госпредприятия «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов. И снова была слита в сеть якобы запись разговора политиков.

Бектур Асанов

За «попытку захвата власти» Дастан Сарыгулов получил четыре года лишения свободы, три из них условно, Бектур Асанов получил 12 лет колонии усиленного режима, Кубанычбек Кадыров — 12 лет с конфискацией имущества, а Эрнест Карыбеков — 20 лет колонии усиленного режима.

Дело Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова должны снова рассмотреть 11 февраля в Верховном суде.

Аргымбаев считает, что аресты оппозиции в 2016 году были «подготовительной фазой», когда президент Атамбаев проверял, как общество отреагирует на аресты. «Заключительной фазой», по его мнению, стал арест одного из главных противников Атамбаева, депутата и на тот момент лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева.

Текебаев и Чотонов.

Текебаева и его соратника Дуйшонкула Чотонова осудили в 2017 году, признав виновными в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. По версии следствия, Текебаев за эти деньги должен был дать Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».



Политики получили 8-летний срок, который потом сократили до 4,5 лет по амнистии. Они должны выйти на свободу в 2021 году.

Помиловать Текебаева просила экс-президент Роза Отунбаева, но помилование отклонили. Сам политик также отказывается от помилования и требует пересмотреть дело.



