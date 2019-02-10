С лидера «Народного парламента» Бекболота Талгарбекова сняли обвинения в попытке захвата власти, правда он по прежнему признается виновным в «разжигании вражды». Правозащитники надеются, что политзаключенный сможет выйти на свободу уже в этом году.
Что случилось?
Верховный суд снял с Бекболота Талгарбекова, осужденного на 14 лет лидера движения «Народный парламент», обвинение в попытке захвата власти. В силе остается обвинение в разжигании вражды — по этой статье он был осужден на пять лет.
«295 статья снята, 299 статья еще не снята — за нее все еще остается наказание. Несправедливо, по моей точке зрения», — говорит представитель комитета политзаключенных Зульфия Марат. Она утверждает, что Талгарбеков должен подать в суд с требованием пересмотреть дело.
Глава комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев надеется, что Талгарбеков сможет выйти на свободу уже в этом году.
«Талгарбекова по УДО (условно-досрочное освобождение) обязаны выпустить. Он уже должен выйти. А в отношении [члена «Народного парламента» Марата] Султанова — он ближе к ноябрю тоже должен выйти», — говорит Аргымбаев.
С Марата Султанова уже сняли обвинение в попытке захвата власти, и он остается в заключении по второй статье. По информации Зульфии Марат, в этом году могут пересмотреть и дело другого члена движения «Народный парламент» Толубая Колубаева.
Аргымбаев надеется, что дело Талгарбекова станет прецедентом в деле других политзаключенных, и с остальных оппозиционеров, обвиненных в захвате власти в 2016 году, также снимут обвинения.
Что за «Народный парламент»?
«Народный парламент» — оппозиционное движение, созданное в начале 2016 года. Объединение выступало за отставку президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, а он называл оппозиционеров «дерьмократами» и связывал их с «иностранными генералами».
Тогда в интернет слили якобы разговоры политиков, разговаривающих об отставке президента и правительства. Подлинность записи не была доказана, но они были обвинены в попытке захвата власти и разжигании розни, и осуждены на сроки от пяти лет условно до 14 лет лишения свободы.
Экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков был осужден на 14 лет, аналогичный срок получил экс-кандидат в президенты (не набравший и одного процента на выборах) Толубай Колубаев, бывшего судью Марата Султанова осудили на 10 лет, а Александр Гусев и Тойгонбек Калматов получили пять и шесть лет условного срока.
Правозащитники с самого начала говорили, что осужденные политики — политзаключенные.
«Все это беззаконие, устроенное при Атамбаеве, — шкурные интересы, связанные с предстоящими выборами. Он искусственно создал в обществе “врагов”, фактически все это было придумано, а чтобы это не обсуждалось, суды были закрытыми», — говорит глава Комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.
Кроме членов «Народного парламента» в 2016 году по аналогичным обвинениям были арестованы еще несколько политиков — экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-депутат Кубанычбек Кадыров, эксперт Эрнест Карыбеков, экс-директор госпредприятия «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов. И снова была слита в сеть якобы запись разговора политиков.
За «попытку захвата власти» Дастан Сарыгулов получил четыре года лишения свободы, три из них условно, Бектур Асанов получил 12 лет колонии усиленного режима, Кубанычбек Кадыров — 12 лет с конфискацией имущества, а Эрнест Карыбеков — 20 лет колонии усиленного режима.
Дело Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова должны снова рассмотреть 11 февраля в Верховном суде.
Аргымбаев считает, что аресты оппозиции в 2016 году были «подготовительной фазой», когда президент Атамбаев проверял, как общество отреагирует на аресты. «Заключительной фазой», по его мнению, стал арест одного из главных противников Атамбаева, депутата и на тот момент лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева.
Текебаева и его соратника Дуйшонкула Чотонова осудили в 2017 году, признав виновными в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. По версии следствия, Текебаев за эти деньги должен был дать Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».
Политики получили 8-летний срок, который потом сократили до 4,5 лет по амнистии. Они должны выйти на свободу в 2021 году.
Помиловать Текебаева просила экс-президент Роза Отунбаева, но помилование отклонили. Сам политик также отказывается от помилования и требует пересмотреть дело.