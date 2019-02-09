Новым главой ФФКР стал Канатбек Маматов, сменив на этом посту ушедшего в отставку Семетея Султанова. Ранее Маматов занимал должность вице-президента федерации футбола.

На внеочередной конференции ФФКР был избран новый глава федерации – им стал бывший вице-президент организации Канатбек Маматов. Маматов сменит на этом посту Семетея Султанова, при котором кыргызская сборная достигла самых больших успехов за свою историю. Султанов ушел в отставку в разгаре Кубка Азии по футболу.

Канатбек Маматов будет возглавлять организацию следующие четыре года.

Футболист, бизнесмен и чиновник

Канатбек Маматов в прошлом и сам был футболистом. В 1995 году он начал играть в ошском «Семетее», спустя год перешел в «Динамо-Алай», а в 1998 году успел отыграть за две кыргызские команды — «Алдиер» и СКА «Алай».

Из-за ухода в армию он временно прервал спортивную карьеру, но в 2001 году стал играть за бангладорскую команду «Индостан Аэронотикс Лимитед», после были ИТИ «Бангалор», кара-сууйский «Жаштык – Ак-алтын» и ошский «Алай».

С 2003 по 2007 год Маматов сконцентрировался на работе в разных некоммерческих организациях и проектах, после недолго работал в парламенте, а в 2009 году занялся бизнесом.

В 2014 году бывшего футболиста назначили главой Федерации футзала, а в 2016 году был назначен вице-президентом ФФКР.

Почему ушел Семетей Султанов

Султанов возглавил ФФКР в 2012 году и был переизбран на второй срок, который должен был закончиться в 2020 году. Он подал в отставку в разгар Кубка Азии в начале января — ее приняли лишь 9 февраля.

Султанов — зять экс-президента Алмазбека Атамбаева, что иногда припоминали ему оппоненты, но при его руководстве кыргызская сборная по футболу достигла наибольших успехов и поднялась в рейтинге ФИФА более, чем на 100 позиций. После участия сборной Кыргызстана в Кубке Азии Султанов получил от президента медаль «Данк».

Семетей Султанов утверждает, что участие кыргызской сборной в финальной части Кубке Азии было его главной задачей на посту президента федерации, и он давно собирался уйти. В ФФКР отрицают связь его отставки с политикой и конфликтом между действующим президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Семетей Султанов — не первый родственник президентов Кыргызстана, который возглавлял спортивную федерацию. В 2004-2005 годах сын первого президента Аскара Акаева – Айдар – был главой Национального олимпийского комитета и Федерации бокса. Сын второго президента Курманбека Бакиева – Максим – в 2008 году был президентом Федерации борьбы.