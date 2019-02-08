Глава «Бишкекзеленхоза» Эльнура Жолдошева выступила против решения ее коллег из управления капитального строительства о вырубке 4 тысяч деревьев ради расширения дорог в городе. Почему чиновники не могут договориться, и что происходит?

8 февраля в Бишкеке прошла встреча, на которой присутствовали чиновники из «Бишкекзеленхоза», управления капитального строительства при мэрии, журналисты и гражданские активисты.

Глава «Бишкекзеленхоза» Эльнура Жолдошева заявила собравшимся, что она и её отделение выступают «категорически против» вырубки деревьев — по её словам, «Зеленхоз» учел ошибки прошлого года. Тогда на улицах Бишкека спилили более 3 тысяч деревьев, что вызвало возмущение горожан.

Однако глава управления капитального строительства при мэрии Уланбек Азыгалиев уверяет, что деревья все-таки пойдут под снос, так как весной начнется ремонт дорог в Бишкеке. При этом, чиновник пока не знает, сколько точно деревьев могут уничтожить из-за ремонта дорожного полотна.

«Мы не варвары, мы тоже живём в этом городе, и мы уверяем, что при реализации этого проекта мы учтем мнения граждан», — заявил он.

Тем не менее, Азыгалиев не стал комментировать категоричную позицию своей коллеги из «Бишкекзеленхоза».

Сама Жолдошева заявила, что сотрудники «Зеленхоза» ухаживают за новыми саженцами, которые высадили в Бишкеке вместо вырубленных деревьев, «больше, чем за своими детьми».

«Вы не видели, как зимой наши сотрудники утепляли стволы каждого дерева. Мы чувствуем ответственность за это, ведь мы купили их не за свои деньги, а за государственные», — сказала она.

Однако экоактивисты, которые тоже присутствовали на встрече, неоднократно уверяли, что высаженные деревья засохли. Правоохранительные органы даже возбудили уголовное дело из-за закупок саженцев, но это не успокоило экоактивистов. Глава движения MoveGreen Мария Колесникова возмутилась, что чиновники не смогли убедительно объяснить, зачем они расширяют дороги Бишкека.

«Нас уверяли, что реконструкция [улицы Токтоналиева] избавит нас от пробок по проспекту Мира. На деле, проспект в часы пик стоит, а по [Токтоналиева] пролетают редкие автомобили. Причем расширение дороги лишь увеличило парковочные места, а тротуары для пешеходов там так и не появились», — заявила она.

В начале февраля бишкекская мэрия заявила, что до 4 тысяч зеленых насаждений могут вырубить в марте во время ремонта дорог. В 2018 году Албек Ибраимов, который тогда работал мэром Бишкека, заявил, что мэрия планирует снести до 2,5 тысяч деревьев для ремонта дорог.

Как жители Бишкека критиковали мэрию за вырубку деревьев

В мае 2017 года мэрия планировала вырубить более тысячи деревьев на улице Токтоналиева для расширения трассы. Однако после протеста граждан количество вырубаемых деревьев сократили.

Активисты в сентябре 2017 года провели эксперимент с тепловизором, сравнив температуру дорог и зданий летом при наличии и отсутствии деревьев — при температуре воздуха +26 градусов, здания и дороги нагреваются до 45 градусов, в то время как температура в тени 20 градусов.

Экологи и жители Бишкека также жаловались, что корни деревьев асфальтируют и покрывают брусчаткой. Риск, что эти деревья засохнут и упадут, намного выше — в лучшем случае корневая система в поисках влаги деформирует окружающий ее асфальт.

Жители Бишкека жалуются на качество воздуха — в конце 2018 года вопрос его загрязнения в Бишкеке стал особенно резонансным: горожане жалуются на черное облако над столицей и плохое качество воздуха.

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил правительству разработать предложения для улучшения экологической ситуации в столице.