Экс-глава МВД Мелис Турганбаев стал главой ГСИН

Бывший министр внутренних дел Мелис Турганбаев стал председателем Госслужбы исполнения наказаний. В 2016 году «Клооп» обнаружил, что Турганбаев владел бизнесом в болгарской Варне, что могло нарушать законы Кыргызстана.

Информацию о назначении Турганбаева на этот пост журналисту «Клоопа» подтвердил глава пресс-службы правительства Чынгыз Эсенгул уулу. Агентство 24.kg сообщило, что 8 февраля Турганбаева уже представили личному составу ГСИН. До него госслужбу возглавлял Таалайбек Жапаров.

Мелис Турганбаев возглавлял министерство внутренних дел с 2014 по 2016 годы. Осенью 2015 года он руководил операцией по поимке сбежавших из СИЗО заключенных. А двумя годами ранее имя Турганбаева упоминалось в скандале с бишкекчанкой Назик Чодроновой — она нарушила ПДД, а за ней гнался патруль милиции.

Погоню за Чодроновой записали и выложили в сеть — на видео нарушительница ПДД угрожала милиционерам «знакомством с Мелисом байке».

Летом 2016 года «Клооп» нашел бизнес Турганбаева в Болгарии — он зарегистрировал там компанию, будучи первым замминистра внутренних дел. Сам Турганбаев в разговоре с журналисткой «Клоопа» заявил, что у него «нет бизнеса в Болгарии».