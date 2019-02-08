Ущерб государству на 107 млн сомов. Экс-министра Батыралиева подозревают в злоупотреблении положением

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана подозревает экс-министра здравоохранения Талантбека Батыралиева в злоупотреблении должностным положением и заключении невыгодного контракта.

По информации ГКНБ, Батыралиев в бытность министром здравоохранения с нарушениями закупил оборудование для гемодиализа для больных хронической болезнью почек.

Счетная палата проверила закупку оборудования и обнаружила, что государству был нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 107 млн сомов.

Батыралиев занимал пост министра здравоохранения несколько раз. Впервые он занял эту должность в 2014 году, а затем его избирали на этот пост в 2016 и 2017 годах. Он покинул эту должность, когда правительство Сапара Исакова ушло в отставку в 2018 году.

На момент публикации этого материала Батыралиев оказался недоступен для комментариев.