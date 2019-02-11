Возле бишкекских банков появились призывы не брать кредиты на проведение тоев

Надписи «Тойго кредит алба!» («Не бери кредит на той!») появились возле нескольких бишкекских банков ночью 11 февраля. По словам организаторов акции, таким образом призвали людей быть более внимательными к тому, на что и как они тратят деньги. Тем не менее, организаторы отметили, что их акция не направлена против работы банков.

«Люди не берут деньги под бизнес, люди берут кредиты для свадеб, а потом попадают в долговые ямы. Молодым приходится наслаждаться не своей совместной жизнью, а пахать за границей, чтобы закрыть кредит», — сказали они изданию Kaktus.Media.

Большинство денег, которые переводятся в Кыргызстан мигрантами, тратятся на проведение свадеб и тоев, нежели на образование и здравоохранение. Согласно подсчетам «Клоопа»*, на деньги мигрантов проводят каждый десятый той в Кыргызстане.

• По доле денежных переводов мигрантов в ВВП Кыргызстан уже второй год занимает первое место в мире.

• В Нацбанке говорят, что деньги мигрантов «помогают государству снять социальную напряженность», снижая рост безработицы и уровень бедности.

• Ни одна страна в мире так сильно не зависит от денег мигрантов, как Кыргызстан. Если 10 лет назад переводы составляли около 20% от ВВП страны, то теперь — почти 40%.

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