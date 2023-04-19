Артистка кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева Асланайым Аширова рассказала в каком состоянии находится государственный цирк. Фотографии цирка она опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

Аширова опубликовала кадры туалета, бойлерной, душевой, которые находятся в плохом состоянии. Девушка отметила, что за пять лет в цирке ничего не изменилось — ремонт не делали, и артисты вынуждены работать в некомфортабельных условиях.

Государственный цирк. Фото: Асланайым Аширова.

«Это бойлерная, которая еще была при бывшем директоре. Нынешний директор заявил, что он установил вот эти торчащие пластмассовые трубы за пять лет. Но чтобы купить краску и покрасить бойлерную нужны деньги, а денег директор говорит нет. […] Трубу прорвало несколько раз. Вместо того, чтобы от заработанных миллионов взять и один раз капитально сделать трубы, директор просто берёт кусочек пластмассовой трубы. И снова история повторяется», – рассказала она.

Артистка также опубликовала фотографию кулис.

Кулисы в государственном цирке. Фото: Асланайым Аширова.

«Вид просто ужас. Это надо видеть вблизи. Стыдно должно быть защитникам директора, которые говорят, что у нас все идеально. Если директор от ежемесячно падающих миллионов не смог поменять кулисы за пять лет, то как можно его защищать?» – возмутилась она.

Аширова рассказала, что в цирке нашлись и те, кто защищают директора. По ее словам, это те люди, которых директор всячески поощряет.

«Где ваша честь?! Как вы можете говорить, что у нас всë идеально?! […] Кроме вас есть другие наши артисты, которые достойны лучших условий. […] Это не личный цирк директора и его шайки – это наш единственный кыргызский цирк для всего народа!» – написала она.

Ранее, 10 апреля Аширова показала в каких условиях живут животные в цирке. По её словам, за животными не ухаживают, они всё время голодные и живут в грязи. Директор цирка Фархад Бекманбетов 14 апреля опроверг «Клоопу» эту информацию. Он заявил, что о животных заботятся должным образом, а Аширова — просто провокаторка.