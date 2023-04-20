Октябрьский райсуд Бишкека 19 апреля избрал меру пресечения мэру Токмока Урмату Самаеву в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Согласно решению суда, он пробудет под стражей до 1 июня 2023 года. Урмата Самаева задержали 17 апреля. По данным ГКНБ, он был причастен к организации «устойчивой коррупционной схемы» в муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук». По данным СМИ, предварительный ущерб оценивается в более 130 млн сомов.

Сам Самаев не признает своей вины и считает дело в отношении него «политическим».

Урмата Самаева, известного по прозвищу «Чемпион», избрали мэром Токмока в августе 2021 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша, а в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша.