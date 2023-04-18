Почти полгода назад, 23 октября были задержаны около 30 активистов и политиков по Кемпир-Абадскому делу. Почти половину из них отпустили, а остальные все еще содержится под стражей.

Адвокат Канат Хасанов опубликовал фотографию тех фигурантов Кемпир-Абадского дела, которым накануне суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июня.