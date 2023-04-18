Почти полгода назад, 23 октября были задержаны около 30 активистов и политиков по Кемпир-Абадскому делу. Почти половину из них отпустили, а остальные все еще содержится под стражей.
Адвокат Канат Хасанов опубликовал фотографию тех фигурантов Кемпир-Абадского дела, которым накануне суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июня.
Под стражей на 18 апреля остаются: Бектур Асанов, Акыл Айтбаев, Темир Махмудов, Равшан Джеенбеков, Кубанычбек Кадыров, Кенешбек Дуйшебаев, Жениш Молдокматов, Атай Бейшенбек, Марат Баязов, Азимбек Бекназаров, Али Шабдан (Чынарбек Шабдан уулу), Эрлана Бекчоро уулу, Айданбек Акматов, Айбек Бузурманкулов и Илгиз Шаменов.
Меру пресечения в отношении правозащитницы Риты Карасартовой должны рассмотреть 18 апреля.
Всех фигурантов Кемпир-Абадского дела обвиняют в подготовке к организации массовых беспорядков.
Сами арестованные не признают своей вины и говорят о давлении. Все они публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают именно эти высказывания реальной причиной их ареста. По их словам, следствие по их делу по факту не ведется.
В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности с этого дела.