Оригинал материала опубликован на сайте издания «Азаттык». Автор текста Гулжан Эшбаева.

14 апреля президент России подписал закон об электронных повестках в армию для россиян. Поддержанный Государственной Думой и Советом Федерации документ содержит новые способы оповещения призывников. Эксперты отмечают, что новые правила напрямую коснутся мигрантов, получивших российское гражданство.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону повестка о призыве будет считаться врученной с момента размещения ее электронной копии в «личном кабинете» на портале «Госуслуги». Новые правила касаются всех военнообязанных граждан.

Тревога мигрантов

Также с вступлением в силу нового закона повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Ведением цифрового реестра воинского учета будут заниматься военные комиссариаты. Там будет храниться вся личная информация о военнообязанном: место жительства, место фактического пребывания, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные. Информация в реестр будет передаваться медучреждениями, учебными заведениями, налоговой службой, МВД и прочими ведомствами.

После получения повестки военнообязанному будет запрещен выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. В случае неявки по повестке в течение 20 календарных дней могут применяться дополнительные ограничения: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на регистрацию недвижимости, на вождение автомобиля, на заключение кредитного договора.

Эта новость обеспокоила мигрантов в России. Получивший российское гражданство Сагын (имя изменено) отметил, что с момента прочтения новости о новом законе ощущает чувство тревоги.

«В моем военном билете написано: «мобилизация второго потока». Написали, что я солдат в запасе. Я все время проверяю новости, сегодня прочитал, что скоро начнется. Пишут, что это касается достигших призывного возраста и для контрактников. Думал уехать в Кыргызстан, но здесь мои дети. Уехать возможности нет, так что я остался и продолжаю работать. Подождем еще пару месяцев, если все будет спокойно, дождемся каникул детей и уедем», — сказал Сагын.

Эксперты ранее предупреждали, что новые правила коснутся не только бегущих от войны в Украине россиян, но и получивших гражданство РФ мигрантов.

Председатель Совета кыргызской диаспоры в России Кубанычбек Осмонбеков распространил видеообращение, в котором отметил, что мигранты, получившие российское гражданство, обязаны подчиняться законам этой страны.

«Не будет такой мобилизации, которую мы наблюдали два-три месяца назад. Потому что закон об электронных повестках не касается граждан Кыргызстана. Российская армия не будет призывать граждан Кыргызстана. Могут быть отдельные случаи, когда участвуют на контрактной основе или за деньги. Получившим же российское гражданство соотечественникам придется подчиниться российскому законодательству. Получая гражданство, они взяли на себя ответственность», — сказал Осмонбеков.

Правозащитники разработали памятку для получивших российское гражданство мигрантов. Они отмечают, что главное – выехать из России. Они также советуют при угрозе мобилизации сообщить информацию как можно большему числу людей – родственникам, журналистам, правозащитникам. Кыргызстанские правозащитники оказывают юридические консультации мигрантам, которых коснулась мобилизация и которые не могут защитить свои права, по номеру: +79643630136.

Бегущие от мобилизации станут «предателями»?

С момента вторжения России в Украину число покинувших РФ граждан увеличилось. Некоторые из них приехали и в Кыргызстан. Может ли закон об электронных повестках способствовать увеличению волны покидающих Россию?

Гражданский активист Мирбек Маматкасым рассказал, что недавно посетил Алматы (Казахстан), а на обратном пути в Бишкек в автобусе заметил, что 80 процентов пассажиров – россияне.

«В автобусе процентов 80 были русские, мужчины 20-30 лет. У всех на руках российские паспорта. Один сказал, что их обеспокоил закон об отправке электронных повесток на портал «Госуслуги». Он сказал, что беспокоится, что война может не закончиться в ближайшее время», — сказал Маматкасым.

Мурат (имя изменено) – один из тех, кто приехал в Кыргызстан сразу после объявления мобилизации. Он рассказал, что находится в постоянном контакте со своими знакомыми в России:

«Мы же не будем просто сидеть и ждать, когда русские сами бегут, говоря, что призывают всех – и служивших, и не служивших. Я разговариваю со знакомыми, оставшимися там. Говорят, что закон об электронных повестках вступит в силу, как только его подпишет президент. Большинство мигрантов говорят, что будут ждать, что будет дальше», – сказал Мурат.

Уехавшие из страны россияне объясняют свои действия нежеланием участвовать в войне и проливать кровь. При этом были случаи, когда сторонники политики Кремля обвиняли «уклонистов» в «предательстве». Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов ранее заявил о необходимости привлечения к ответственности покинувших страну граждан.

«Те, кто добросовестно выполняет свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны быть в равных условиях. Поэтому те, кто уклоняется, должны нести за это ответственность», – сказал российский депутат.

Критика нового закона

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» в России Валерия Ветошкина рассказала телеканалу «Настоящее время» как будет действовать новый закон, который является «одним из признаков военного положения при необъявленном военном положении».

«Даже если система будет настроена, ошибки в ней не исключены. Кому-то повестки не будут доставлены, а в системе они будут считаться доставленными. Например, кто-то реально не сможет выехать из-за ошибки на границе. Мне сразу приходит в голову вот эта аналогия. В России есть база должников приставам: кто-то кредит не заплатил. И ты об этом узнаешь тоже только на границе. И там очень много ошибок. Я думаю, что тут будет то же самое. В регионах нет никакой цифровизации. Есть регионы, в которых у людей просто нет интернета и компьютеров. И государство не подумало о том, чтобы обеспечить людей компьютером. Теперь это проблемы людей», — отметила Ветошкина.

Юрист добавила, что новый закон дает властям России возможность закрыть границы.

«Чтобы просто закрывать границы, властям нужны конкретные правовые основания, хотя это довольно смешно сейчас звучит, потому что власти уже давно не соблюдают все эти правовые процедуры. А так – довольно удобно закрыть границы, например, при необъявленном военном положении. По сути, это оно и есть», — считает Ветошкина.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что принятие законопроекта об электронных повестках не должно вызывать панику среди населения или приводить к новой волне эмиграции, поскольку он призван «упорядочить» призыв военнообязанных.

Некоторые эксперты считают, что законом об электронных повестках президент России Владимир Путин готовится к затяжной войне — не для завоевания новых территорий, а удержаия оккупированных.

После вторжения России в Украину и объявления частичной мобилизации Госдума приняла закон о предоставлении гражданства по упрощенной системе иностранцам, прошедшим службу в российской армии.

Юристы, работающие с выходцами из Центральной Азии, отмечают, что российские власти с сентября 2022 года стали привлекать к войне больше мигрантов, обещая выдачу им гражданства.

Согласно опубликованным в январе этого года данным на официальном сайте МВД России, за первые 6 месяцев 2022 года гражданство России получили 10 тысяч 632 кыргызстанца.

Как сообщили «Азаттыку» в МИД КР, ежегодно российское гражданство получают около 9 тысяч кыргызстанцев. По официальным данным, за 30 лет более 650 тысяч кыргызстанцев стали гражданами России.

Среди стран Центральной Азии Таджикистан возглавляет список государств, чьи граждане получили российские паспорта. За 6 месяцев российское гражданство получили 74 тысячи 160 граждан Таджикистана, 21 тысяча 647 граждан Казахстана, 13 тысяч 99 граждан Узбекистана и 1 тысяча 549 граждан Туркменистана.

По официальной информации, в России живет и работает более миллиона кыргызстанцев.