Милиция начала проверять факт гибели тренера Футбольной академии имени Асылбека Момунова в городе Ош. Об этом 25 апреля «Клоопу» сообщили в УВД Оша.

По их данным, 23 апреля примерно в 09:40 в милицию поступила информация о том, что найдено тело тренера в своем же рабочем кабинете.

Правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу. В милиции обещали поделиться подробностями расследования позже. По предварительным данным, у тренера случилась остановка сердца.

Футбольная академия имени Момунова была открыта 12 октября 2017 года. Мэрия Оша для этих целей выделила 4 га земли, а на строительство международная футбольная организация FIFA выделила $1 млн.

В академии, где есть свое общежитие воспитываются и занимаются футболом более 80 детей. Кроме того, почти тысяча подростков имеют возможность заниматься в академии.