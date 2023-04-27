Директор МИД Великобритании по санкциям Дэвид Рид прибыл в Кыргызстан для проведения консультаций с местными властями и бизнесом по соблюдению санкций, введенных против России. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Кыргызстане.

Сообщается, что Рид также обсудит вопросы о том, как Великобритания и Кыргызстан могут вместе сотрудничать в борьбе с обходом санкций.

Дэвид Рид.

Также по информации издания «Тазабек» со ссылкой на МИД Кыргызстана, в течение двух дней делегация проведет встречи в Министерстве экономики и коммерции, Министерстве иностранных дел и администрации президента. Кроме того, Рид встретится с местными бизнес-ассоциациями, дипломатическими миссиями и представителями международных организаций.

«Появляется больше доказательств, что введенные после начала войны в Украине санкции начинают влиять на военные возможности властей России и ограничивают способность Москвы продолжать войну. Однако Путин делает все возможное для обхода наших санкций, что чревато затягиванием войны. Мы считаем, что ни Великобритания, ни Кыргызстан не хотят, чтобы санкционные британские товары и технологии импортировались Россией через третьи страны, поэтому мы находимся в Бишкеке, чтобы обсудить наш анализ и поделиться информацией по этому вопросу», – заявил Рид.

Великобритания, наряду с международными партнерами, ввела санкции, чтобы ограничить доступ России к технологиям и финансовым ресурсам, с помощью которых можно вести войну в Украине.

Ранее стало известно, что представители Министерства финансов США проведут с властями и бизнес сообществом в Кыргызстане консультации по противодействию обхода антироссийских санкций, которые приняли после вторжения России в Украину. Также сообщалось, что представители Минфина США, будут обсуждать приоритетные задачи в сфере исполнения санкций «на всех уровнях цепочки поставок».

Кыргызстан, как способ обхода санкций против России

В конце марта в Бишкеке спецпредставитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан уже делал заявление относительно санкций в отношении России, упомянув, что страны, не поддержавшие ограничения против России, не должны становиться платформой для их обхода.

О’Салливан также подтвердил, что ЕС будет вводить вторичные санкции против стран, где есть опасения, что идет обход этих санкций. Он добавил, что ЕС будет проводить с властями Кыргызстана переговоры, чтобы выявить, на самом ли деле имеется обход антироссийских санкций в стране и обсудить, какие могут быть приняты меры.

Кыргызстан, несмотря на развязанную войну Россией, продолжает тесно сотрудничать с РФ в ключевых отраслях и ведет активную торговлю, а в самой РФ трудятся около миллиона кыргызских трудовых мигрантов.

Вторжении России в Украину сильно отразилось на странах Центральной Азии. В первую очередь, пострадала экономика стран региона из-за введенных западными странами беспрецедентных санкций в отношении России.

Эксперты полагают, что некоторые страны, в том числе Кыргызстан, Армения и Казахстан, помогают России обходить западные санкции. Об этом они утверждают, опираясь на данные о том, что в прошлом году у этих стран существенно вырос импорт некоторых товаров из западных государств, вместе с этим у стран вырос экспорт в Россию.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.