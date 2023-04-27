Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госизданию «Кабар» рассказал, почему власти решили повысить тарифы на электроэнергию в стране, которые начнут действовать с 1 мая.

По его словам, если не повысить, то это может обернуться катастрофой для государства. Жапаров сказал, что без повышения тарифов энергосистема будет полностью разрушена через 10-15 лет.

Президент также рассказал, откуда у государства возник долг в энергоотрасли в размере 137 млрд сомов. По его словам, себестоимость электроэнергии 2 сома 38 тыйынов/кВт·ч. При этом несмотря на то, что стоимость электроэнергии на ГЭС ниже, в итоговую себестоимость включены зарплаты энергетиков, новое оборудование и прочее.

Таким образом стоимость электроэнергии вырастает до 2 сомов 38 тыйынов при тарифе для населения в 77 тыйынов. Как пояснил Жапаров, разница между себестоимостью и ценой для потребителя — одна из причин долга.

Еще одна причина возросшего долга, по словам Жапарова, это импорт электроэнергии из соседних стран. Он сообщил, что до 2020 года 3 млрд кВт.ч из Казахстана и Узбекистана закупались по 5 сомов и продавались населению за 77 тыйынов, что стало причиной долга.

«Что я сделал, когда пришел к власти. Я не покупал у соседей электроэнергию в зимнее время за наличные деньги. Договорились, что они будут в зимнее время давать нам электроэнергию, а я буду летом пропускать для них воду через генераторы (ГЭС). Электроэнергия, которая вырабатывается таким образом, возвращается соседям, вода пропускается через генераторы и таким образом мы возвращаем электроэнергию. На сегодня мы работаем по таким условиям. Раньше, оказывается, мы просто так пропускали воду. Поскольку, если хотели пропускать воду через генераторы, то в летнее время такой объем электроэнергии был никому не нужен. У нас нет такой потребности в электроэнергии», — пояснил Жапаров.

Указ о повышении тарифов на электричество глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал 14 апреля. Новые тарифы начнут действовать для населения с 1 мая.

Для большинства населения страны тариф за 1 кВт·ч увеличится с 0,77 сом до 1 сома с сохранением лимита в 700 кВт·ч. При этом тариф для нуждающихся семей и граждан останется на прежнем уровне — 50 тыйын за 1 кВт·ч.