Премьер-министр Сапар Исаков поручил пересмотреть состав директоров в государственной компании «Кыргызтелеком» из-за «коррупциогенных факторов». Ранее глава компании ушел в отставку из-за уголовного дела.

Исаков на встрече с председателем Фонда по управлению госимуществом Болсунбеком Казаковым 4 сентября заявил, что финансовая деятельность компании до сих пор «не прозрачна».

Исаков считает, в руководстве «Кыргызтелекома» не удалось устранить «коррупциогенные факторы», поэтому нужно «оперативно» пересмотреть состав совета директоров и правления компании.

«Нужно рассмотреть ответственность нынешнего руководства за допущенные ошибки в работе, в том числе за неэффективную работу по обеспечению населения страны доступным и высокоскоростным интернетом», — сказал Исаков.

Главу «Кыргызтелекома» Эмиля Ешеналиева уволили в феврале этого года после расследования о закупке услуг по доступу к интернету у Казахстана. В ноябре Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту «незаконного заключения договоров» на закупку интернета руководством «Кыргызтелекома» с казахстанской стороной.

По версии следствия, Ешеналиев заключил «заведомо невыгодные соглашения на основании односторонних требований» казахских компаний о повышении стоимости услуг по доступу к интернету.

Казахские операторы в июле 2016 года повысили стоимость интернета с $12-15 за мбит/сек до $30-50 за мбит/сек для кыргызских компаний. Они обосновывали свое решение тем, что российская сторона, которая поставляет им интернет, увеличила цены.

Однако затем российская сторона заявила, что не повышала цену на интернет. После нескольких встреч кыргызских властей и операторов с казахскими властями и операторами связи цены на интернет вернулись на прежний уровень — $12-15 за мбит/сек.

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