Японская журналистка Мива Садо умерла от переутомления, в течение месяца работая каждый день по 12 часов, практически без выходных. Девушка освещала выборы и скончалась через три дня после их окончания.

Корреспондент телеканала NHK Мива Садо умерла в 2013 году, однако результаты расследования опубликовали лишь четыре года спустя — в 2017 году.

Такую задержку руководство канала объяснило «уважением к чувствам родственников».

Семья Садо просила не предавать смерть журналистки огласке.

Летом 2013 года она освещала выборы в Столичную Ассамблею Токио и Палату Советников. Спустя три дня после этих событий она умерла от сердечной недостаточности.

Инспекторы по условиям труда выяснили, что Садо скончалась от серьезных переработок. Месяц до ее смерти она работала практически без выходных по 12 часов в сутки.

В компании NHK сообщили, что видят в этом инциденте «проблему всей организации в целом, в том числе условий труда и того, как освещаются выборы».

По данным СМИ, такие случаи нередки в Японии. В 2016 году совершила суицид 24-летняя сотрудница одной из рекламных фирм.

Она жаловалась на то, что в месяц работает на 100 часов больше положенного. В связи с этим она была физически и морально истощена и покончила с собой спустя несколько месяцев.

Ежегодно в стране регистрируют сотни смертей связанных с чрезмерной нагрузкой на работе. Люди страдают от стресса и умирают от инсультов и инфарктов, совершают самоубийства.

В 2015 году зафиксировали две тысячи случаев суицида из-за переработок.

В 2016 году власти страны заявляли, что каждый пятый работник находится в зоне риска — работает на 80 часов выше нормы и может погибнуть из-за переутомления.

Как сообщает британское издание The Guardian, после очередного самоубийства в 2016 году правительство предложило наказывать компании, чьи сотрудники работают на 100 часов выше нормы. Однако в стране до сих пор не приняли такие меры.

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