В Калужской области неизвестные продали мужчине две монеты под видом биткоинов за тысячу рублей. Продавцы убедили покупателя, что «криптовалюта» вырастет в цене.

В городе Обнинске Калужской области, мужчина приобрел две сувенирные монеты под видом криптовалюты.

Продавцы уверили мужчину, что купленные за тысячу рублей «биткоины» поднимутся в цене и он сможет выручить за них несколько тысяч.

Калужские полицейские пока не получали никаких заявлений от граждан по поводу поддельных биткоинов, но пообещали, что займутся проверкой сообщений в СМИ.

В интернет-магазине AliExpress можно приобрести монеты, похожие на те, что были проданы жителю Обнинска, там они стоят чуть больше ста рублей.

Что такое биткоины?

Биткоин — цифровая валюта, она не имеет физического воплощения. По курсу на 5 октября 1 биткоин стоит более 245 тысяч рублей (296 тысяч сомов).

Главной особенностью биткоинов является то, что это «пиринговая сеть», она работает только между пользователями. У сети нет центрального администратора, и никто не может отслеживать транзакции.

Монеты в системе — это криптографические (математические) хэш-коды. Каждый из них абсолютно уникален и не может использоваться дважды, что гарантирует безопасность сохранности денег.

За исключением самого владельца, никто не может заморозить средства, даже на некоторое время.

Биткойн был создан в 2009 году неким Сатоси Накамото.

В мае прошлого года австралийский предприниматель Крэйг Райт, активно инвестирующий в криптовалюту, заявил, что именно он создал биткоины.

Однако у многих журналистов и экспертов есть сомнения по этому поводу, и вопрос о личности основателя криптовалюты пока остается открытым.

По теме: