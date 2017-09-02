В студии Kloop.kg депутат от оппозиционной партии «Ата Мекен» Наталья Никитенко и эксперт-политолог Бакыт Бакетаев обсудили положение парламентской оппозиции в Кыргызстане и ее взаимодействие с властью.

Насколько сильная оппозиция в Кыргызстане и какова ее фактическая роль в принятии политических решений? Мы решили рассмотреть положение оппозиции с точки зрения ее представителей и лояльных к власти политологов.

О возможностях оппозиции

Бакетаев определил оппозицию, как партию, которая прошла в парламент, но не вошла в правящее большинство. Он считает, что Кыргызстан может гордиться свободой оппозиции по сравнению с соседними странами.

«Наша оппозиция добилась микрофона, наша оппозиция добилась отдельного места в Конституции, в регламенте и так далее», — сказал политолог.

По мнению Никитенко, у оппозиции есть возможности, гарантированные Конституцией, но они не используются в полной мере из-за сложившихся в стране обстоятельств.

Никитенко также сказала, что отношения оппозиции с властью должны работать как единая система. Депутат считает, что одно не может существовать без другого.

«Тем не менее, предпринимаются все попытки через суды, через ГКНБ зачистить поле. Эта нездоровая среда вносит дисбаланс и мешает развитию парламентской системы», — сказала Никитенко.

Внесистемная оппозиция

В своем выступлении Бакетаев также затронул внесистемную оппозицию: гражданских активистов. По его мнению, высказывания и действия отдельных активистов дискредитируют имидж и «сводят на нет работу оппозиционных фракций» в парламенте.

Никитенко, напротив, считает, что внесистемная оппозиция играет очень важную роль в политических процессах.

«Эти конституционные возможности [для оппозиции] появились именно благодаря внепарламентской оппозиции, которая явилась основной силой революции и была вообще возможность изменить Конституцию, провести реформу», — сказала депутат.

О назначении премьер-министра

Наталья Никитенко сказала, что для нее, как и для ее однопартийцев было сюрпризом, когда представители парламентской фракции «Республика Ата-Журт» проголосовали за Исакова. По ее словам, до внеочередной сессии парламентарии 21 августа эта фракция критично отзывалась об Исакове.

«Наверняка какие-то договоренности были. Кредит доверия, знаете, кредит всегда дается с процентами. Видимо, есть ожидания каких-то дивидендов, процентов с этого кредита доверия», — сказала депутат.

Бакетаев считает, что оппозиция должна находить золотую середину и «находить моменты для конструктивного сотрудничества», а «не вставать против лавины». Бакетаев метафорично описал отношения оппозиции с властью, сравнив оппозицию с Луной, а действующую власть с Землей.

«Я думаю, что те, кто проголосовал за Сапара Исакова, стали использовать политическую гравитацию. Очевидно, они этим самым могут сделать какие-то свои проекты. Ну пока надо смириться с тем, что Луна меньше Земли», — считает Бакетаев.

Иски против СМИ

Гости ток-шоу затронули во время обсуждения ситуацию, которая сложилась между СМИ и властью. Ранее онлайн-издание «Заноза» проиграло Генпрокуратуре по искам в защиту чести и достоинства президента и должно теперь выплатить 15 млн сомов Алмазбеку Атамбаеву.

Кроме того, в середине августа суд постановил закрыть телеканал «Сентябрь», связанный с оппозиционером Омурбеком Текебаевым за то, что тот распространял «экстремистский материал».

Бакетаев считает, что СМИ должны балансировать «негативный» контент с позитивным. Политолог сказал, что сожалеет о закрытии телеканала «Сентябрь», однако считает, что в последнее время он стал транслировать «один негатив».

«Мы на сегодня имеем микрофон оппозиции. Свобода слова у нас неимоверная […] Сейчас “Сентябрь” снова открылся, только теперь это телеканал “Жалбырак ТВ”. То есть открылся буквально через неделю. Не это ли свобода слова», — сказал он.

Депутат Никитенко не согласилась с мнением политолога об абсолютной свободе слова. По ее мнению, судебные преследования СМИ заставляют издания идти на самоцензуру.

Она добавила, что последние полтора-два года оппозиционным депутатам запрещен доступ к общественным радио и телевидению. По ее словам, оппозиционным депутатам не дают выступать на общественном телеканале КТРК даже на темы, не связанные с политикой.

«Вот вам свобода слова. Это псевдо общественное телевидение. Оно стало помойкой. […] Мне очень жаль, что КТРК не стал общественным и деньги налогоплательщиков», — сказала Никитенко.