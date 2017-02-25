На весенней обложке журнала New Yorker изображены Владимир Путин, разглядывающий Дональда Трампа в виде мотылька. Название журнала написано кириллицей, а главным материалом номера станет статья «Трамп, Путин и новая холодная война».

Новый номер журнала «Нью-Йоркер» выйдет 6 марта. Основное внимание главного материала номера – статьи «Трамп, Путин и новая холодная война» – уделено роли России в недавних выборах президента США. Авторами статьи выступили журналисты Эван Оснос, Дэвид Ремник и Джошуа Яффа.

«Владимир Путин, возможно, повлиял на президентские выборы в США, но его планы значительно шире», – так анонсировало мартовский выпуск само издание.

An early look at next week's cover, “Eustace Vladimirovich Tilley,” by Barry Blitt: https://t.co/xqd5rA9vGF pic.twitter.com/xEYwBCS0cs — The New Yorker (@NewYorker) 24 февраля 2017 г.

Обложка у номера символическая. Не только из-за кириллического названия.

Мартовская обложка – это аналогия на первое издание «Нью-Йоркера», на которой был изображен Юстас Тилли, разглядывающий мотылька. Первый номер вышел в 1925 году и стал одним из символов издания.

В мартовском номере главным материалом будет статья «Трамп, Путин и новая холодная война», посвященная отношениям России и США.

Редакция журнала пояснила, что изображенный на картинке человек – Юстас Владимирович Тилли.

Персонаж по имени Юстас Тилли, разглядывающий через монокль мотылька, появился на обложке самого первого номера New Yorker еще в 1925 году и стал одним из символов издания. В годовщину основания New Yorker главные герои номера предстают в образе джентльмена Тилли и мотылька.

Для жителей постсоветских стран, знакомых с телесериалом «17 мгновений весны» символичность обложки «Нью-Йоркера» заключается и в личности Юстаса Тилли. Юстас – таким было позывное имя советского разведчика Штирлица.

Журнал New Yorker – американский еженедельник, издается с 1925 года. Он был основан репортером «Нью-Йорк Таймс» Гарольдом Россом и его женой Джейн Грант.

В издании печатаются репортажи, эссе, юмор, критика, рассказы и рецензии. Журналисты New Yorker акцентируют внимание на культурной жизни Нью-Йорка. Несмотря на это, издание популярно и за его пределами.

С 1940-х годов, в журнале появлялись большинство известных американских рассказов.

В 1985 году, издание приобрел Самюэлем Ньюхаузом, издателем «Vogue» и «Glamour». Главным редактором стала Тина Браун, изменив концепцию издания, отдав приоритет журналистским текстам, а не литературе и юмору.

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