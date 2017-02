На весенней обложке журнала New Yorker изображены Владимир Путин, разглядывающий Дональда Трампа в виде мотылька. Название журнала написано кириллицей, а главным материалом номера станет статья «Трамп, Путин и новая холодная война».

Новый номер журнала «Нью-Йоркер» выйдет 6 марта. Основное внимание главного материала номера – статьи «Трамп, Путин и новая холодная война» – уделено роли России в недавних выборах президента США. Авторами статьи выступили журналисты Эван Оснос, Дэвид Ремник и Джошуа Яффа.

«Владимир Путин, возможно, повлиял на президентские выборы в США, но его планы значительно шире», – так анонсировало мартовский выпуск само издание.

An early look at next week's cover, “Eustace Vladimirovich Tilley,” by Barry Blitt: https://t.co/xqd5rA9vGF pic.twitter.com/xEYwBCS0cs

