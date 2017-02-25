Глава фонда «Вместе против рака» утверждает, что у знахаря Зайналиева умерла еще одна пациентка с раком груди. Министерство здравоохранения заявило, что не может повлиять на решение о закрытии клиники знахаря. Милиция до сих пор ведет расследование, дело пока не было передано в суд.

Министерство здравоохранения передало все материалы дела по Зайналиеву в Первомайский районный суд. Ведомство борется с «незаконным врачеванием» знахаря с конца октября 2016 года. Тогда на знахаря возбудили уголовное дело из-за того, что он ампутировал грудь одной из своих пациенток без наркоза, после чего та скончалась.

Но несмотря на дело и неоднократные беседы со знахарем со стороны Минздрава, он продолжает свою деятельность и сейчас.

Погибла пациентка

Глава фонда «Вместе против рака» Гульмира Абдразакова рассказала, что помогала женщине, которая лечилась у Зайналиева в декабре 2016 года. По словам Абдразаковой, женщина обратилась к знахарю из-за рака груди. Знахарь сделал ей укол в больную грудь после чего у женщины начался отек.

«Когда она пришла в онкологию, ей сказали химию будем делать. Она испугалась и пошла к Зайналиеву. Он ей сделал укол какой-то в пораженную грудь и этот укол, видимо, дал детонацию, потому что начала отекать грудь. После чего все перешло на руку, и болячки пошли. Стало болеть все хуже и хуже», — сказала глава фонда.

По ее словам, женщина не вылечилась и умерла после Нового года, проведя у знахаря несколько недель.

«Если он видел, что не может ей помочь, зачем он брал с нее деньги? Я повезла женщину к маммологу в онкологии, но когда я увидела это — просто ужас. У нее рука очень отекла и грудь была в ужасном состоянии. Она себя очень плохо чувствовала и не могла ходить, не давала притрагиваться к руке. Маммолог, когда увидел, то понял, что лечение уже бесполезно», — сказала Абдразакова.

«Связной» Зайналиева, Бейшенбек Бекешов утверждает, что никто в клинике Зайналиева не умирал.

Он считает, что в смерти женщины виновата онкологическая больница, где она проходила химиотерапию. Бекешов назвал онкологию «мафией», которая «крадет» деньги у онкобольных

«Онкологи говорят, что это Хашим убил ее, хотя на самом деле они сами убив ее утверждают, что это сделали мы. Зная, что человек умрет, онкомафия просто крадет людей полностью, оставляя их с ничем. Одна химиотерапия стоит 50 тысяч сомов. Их бизнес падает, поэтому они все это устраивают», — считает Бекешов.

При этом, Министерство здравоохранения провело служебное расследование и выяснило, что с июня по сентябрь 2016 года знахарь Зайналиев заработал около 1 миллиона сомов (примерно 15 000 долларов).

Клинику не могут закрыть

Заведующий отделом лицензирования медицинских услуг Министерства здравоохранения Бурул Арзыкулова сказала, что несмотря на обращения минздрава милиция не может закрыть клинику знахаря.

«В нашу компетенцию не входит закрытие этого учреждения, даже правоохранительные органы не могут это сделать. Закрывать учреждения подобного типа могут только по решению суда, но до суда это дело не доходит, потому что пострадавшая сторона забирает заявление», — сообщила Арзыкулова.

Она отметила, что Минздрав самостоятельно провел служебное расследование, чтобы ускорить дело.

«Мы провели служебное расследование, и передали все материалы в правоохранительные органы для того, чтобы ускорить процесс», — сказала Арзыкулова.

Пресс-секретарь ГУВД Олжобай Казабаев сказал Kloop.kg, что дело еще не передали в суд. Расследование до сих пор продолжается.

«Проводятся следственные мероприятия. Дело находится в производстве.

Скоро закончим и передадим в суд», — сообщил Казабаев.

Деятельность Зайналиева стала известно широкой публике в сентябре 2016 года. Тогда на него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное врачевание» после того, как правоохранительные органы выяснили, что в июле 2016 года он ампутировал грудь своей пациентке без наркоза.

Женщина скончалась до приезда скорой помощи, факт ее смерти приобщили к уголовному делу против Зайналиева.

Сам знахарь говорил, что родственники женщины сами просили его отрезать грудь, на что он согласился после долгих уговоров.

Но еще тогда Минздрав отмечал, что знахарь работает без лицензии на медицинскую деятельность и не имеет соответствующего медицинского образования. Он лечит онкологические заболевания при помощи трав и специфических методов.

Владелец здания, которое Зайналиев арендовал для своей «лечебной» практики сказал, что расторг с ним контракт. Тогда и сам Зайналиев сообщал, что с 1 января 2017 года клиника будет закрыта.

Но позже знахарь переехал в новое здание, где продолжил принимать пациентов.

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