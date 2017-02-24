Министерство здравоохранения подало жалобу в суд на знахаря Хашима Зайналиева из-за того, что он лечит людей без лицензии.

Министерство здравоохранения передало все материалы дела по Зайналиеву в Первомайский районный суд.

Ранее ведомство обращалось в правоохранительные органы, а также самостоятельно проводило служебное расследование.

«Просим вас привлечь к ответственности знахаря Зайналиева и закрыть заведение в рамках законодательства Кыргызской Республики», — говорится в обращении.

Уголовное дело на Хашима Зайналиева возбудили в октябре 2016 года по факту «незаконного врачевания».

До этого у него в клинике умерла одна из его пациенток, у которой был рак груди. Знахарь пытался ампутировать ей грудь без наркоза, после чего приехавшая «скорая» констатировала смерть.

Сам Зайналиев говорил, что родственники женщины просили его отрезать грудь, на что он согласился после долгих уговоров.

Минздрав совместно с милицией уже пытался в конце ноября закрыть клинику знахаря, но тогда все его 16 пациентов отказались переезжать в Национальный онкологический центр.

Знахарь известен своими «специфическими» методами лечения. Зайналиев использует травы и уколы во влагалище в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Несмотря на это, его пациенты, обращаясь к президенту и депутатам, просят не закрывать клинику целителя. Знахарь продолжает врачебную практику и по сей день.

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