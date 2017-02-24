Латвийский бизнесмен Валерий Белоконь судится с властями Кыргызстана за 16,5 млн долларов компенсации за конфискацию принадлежащего ему «Манас Банка». Должен ли Кыргызстан выплачивать ему эти деньги или нет?

Судебный спор между властями Кыргызстана и Белоконем начался после свержения президента Курманбека Бакиева в апреле 2010 года. Пришедшие на смену Бакиеву власти конфисковали принадлежащий бизнесмену «Манас Банк», подозревая его в «отмывании преступных доходов».

Несогласный с действиями кыргызских властей, Белоконь подал в суд на правительство страны и потребовал 16,5 млн долларов в качестве компенсации.

После судебных тяжб в Париже, Международный арбитражный суд постановил, что Кыргызстан должен выплатить эти деньги Белоконю, но через два года апелляционный суд отменил это решение после обжалования со стороны юристов кыргызского правительства.

Белоконь все еще настаивает на том, что Кыргызстан должен ему выплатить 16,5 млн долларов, потому что, по его мнению, решение Международного арбитражного суда нельзя обжаловать.

Юристы компании «Прецедент» разобрались в деле по просьбе Kloop.kg. Согласно их заключению, правительство Кыргызстана могло добиться отмены предыдущего решения суда.

Представители Кыргызстана воспользовались статьями 1518 и 1523 Гражданского-процессуального кодекса Франции, которые разрешают обжаловать решение арбитражного суда для его отмены.

Но в этом случае юристы кыргызских властей должны убедить суд, что предыдущее решение противоречит международным нормам или публичному порядку Кыргызстана.

Правительство Кыргызстана настояло на том, что нарушение общественного порядка заключается в том, что кыргызские власти должны будут выплатить деньги человеку, чей банк занимался «отмыванием преступных доходов».

В итоге, апелляционный суд Парижа отменил решение о выплате 16,5 млн долларов Белоконю и обязал его покрыть затраты Кыргызстана на юристов в размере 300 тысяч евро.

Но пока неизвестно, будет ли Белоконь дальше обжаловать решение апелляционного суда. У него есть право на обжалование в течение четырех месяцев после оглашения приговора.