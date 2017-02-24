Милиция задержала инспектора УПМ, который вместе с двумя знакомыми ограбил бишкекчанина на 10 тысяч сомов. Против задержанного возбудили дело и водворили его в изолятор временного содержания.

Грабеж произошел 14 февраля в Бишкеке — по словам представителя Управления патрульной милиции (УПМ) Таалайбека Бугубаева, их сотрудник задержан за то, что совместно с еще двумя людьми ограбил бишкекчанина на 10 тысяч сомов.

«По подозрению в грабеже был задержан мужчина по имени Жениш, 1991 года рождения. Он сообщил, что в момент преступления был с Максатом и Диором. Затем было установлено, что Максат является сотрудником УПМ», — сообщили в УПМ.

По словам представителя УПМ, их сотрудник был водворен в изолятор временного содержания, на него возбуждено дело по подозрению в грабеже.

«Возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”, и задержаны трое подозреваемых, один из которых действительно являлся нашим сотрудником и находился в трудовом отпуске», — сказал Бугубаев.

Издание «К-Ньюс» пишет, что грабёж происходил с применением насилия со стороны милиционера — пострадавшего затолкали в автомобиль, где вымогали деньги, угрожая подкинуть наркотики.

«[…] трое неизвестных остановили его на одной из улиц Бишкека и угрожали тем, что обнаружат в кармане или дома наркотики, отобрав у него 10 тысяч сомов», — пишет издание.



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