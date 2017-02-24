В третьем матче группового этапа сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Катар и вышла в финал турнира, где встретится со сборной Туркменистана.

Завершающий матч группового этапа против Катара Кыргызстан выиграл со счетом 7:2.

В первом периоде кыргызстанцы забили две шайбы. Дубль на свой счет записал Олег Колодий.

Во второй двадцатиминутке национальная сборная забила еще четыре шайбы, отличились Нуржан Ибраимов, Владимир Ничипуренко, Антон Кудашев и Уран Турсунбеков.

В заключительном периоде седьмую шайбу в ворота сборной Катара забросил Уран Турсунбеков. В конце встречи катарская команда все же смогла забросить две шайбы, матч завершился со счетом 7:2.

Свою первую встречу на зимних Азиатских играх сборная Кыргызстана провела против Кувейта, разгромив его со счетом 5:0. Затем выдала зрелищный матч против Филиппин – 10:5.

Кыргызстан должен был сыграть против сборной Бахрейна 22 февраля, но по каким-то причинам соперники не смогли приехать на Игры.

Последним соперником для Кыргызстана был Катар. Одержав третью победу подряд в группе А, национальная сборная вышла в финал турнира второго дивизиона, где ей предстоит встреча с победителем группы В – Туркменистаном.

Всего в дивизоне 10 команд, которые разделены на две группы. Победители каждой из групп разыграют между собой серебро и золото, а занявшие вторые места – бронзу.

Матч между сборными Кыргызстана и Туркменистана за золото хоккейного турнира зимних Азиатских игр пройдет 26-го февраля.

Зимние Азиатские игры в Саппоро (Япония) стартовали 18-го февраля и продлятся до 26-го февраля. Кыргызстан на Играх представляют 32 спортсмена в четырех видах спорта.

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