В Госкомитет нацбезопасности вызвали на допрос в качестве свидетеля сотрудника секретариата партии «Ата Мекен» Калысбека Боронбаева. В повестке не указана причина вызова, допрос состоится 9 марта.

В интервью радио «Азаттык» он рассказал, что это может быть связано с делом арестованного лидера партии Омурбека Текебаева.

Кроме того, Боронбаев сказал, что с момента задержания Текебаева он стал публиковать на своей страничке в «Фейсбуке» посты, содержащие критику в адрес действующей власти.

ГКНБ пока не прокомментировал вызов Боронбаева на допрос.

Оппозиционера Текебаева задержали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки. За день до задержания на него возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Коррупция».

Уголовное дело возбудили на основании показаний российского бизнесмена Леонида Маевского. Он заявил, что в 2010 году дал Текебаеву взятку в один миллион долларов для получения доступа к управлению компанией «Мегаком».

Сторонники Текебаева вышли на митинг к зданию ГКНБ, куда привезли Текебаева.

Несмотря на митинги оппозиции, Первомайский районный суд вынес решение об аресте политика на два месяца.

По теме: