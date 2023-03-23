Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 22 марта разъяснило причину «невыплаты запрлат рабочим», которые занимаются восстановлением домов в Баткене, разрушенных во время вооруженного конфликта на госгранице в сентябре 2022 года.

В ведомстве отметили, что такая ситуация сложилась из-за недопониманий между мастерами и дополнительно нанятой стройкомпанией «Алмалуу Доор».

«Строители, не завершив всю работу, требуют 100% выплаты заработных плат. Компания “Алмалуу Доор” выплатила им 80%, остальную часть денег компания обязалась выплатить после завершения работы и сдачи объектов в эксплуатацию», — сообщили в Госагентстве.

В стройкомпании «Алмалуу Доор» сообщили, что деньги мастерам выплачиваются согласно выполненной работе.

«Строители 4-5 дней уже конфликтуют, они требуют, чтобы мы выплатили деньги заранее. Если мы это сделаем, то они могут уйти, не закончив дело до конца. По правилам, деньги выплачиваются за завершенные этапы работы», — заявили в компании.

Ранее баткенцы жаловались на то, что из-за того, что компания не выплатила рабочим зарплату, постройка и восстановление разрушенных домов остановились. Полпред президента в области Абдикарим Алимбаев встретился с жителями айыльного округа Ак-Сай и поручил управлению строительства решить вопрос с восстановлением домов.

Тогда главный прораб «Аманат Курулуш Инвест» Кудайназар Жолматов, который в ответе за восстановление и строительство домов в Баткене, пообещал, что зарплаты строителям выплатят.