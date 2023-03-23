В Джалал-Абадской области 78 из 122 частных стоматологических клиник работали без лицензии. В пресс-службе ГКНБ сообщили, что сейчас их деятельность приостановлена.

По данным ГКНБ, помимо отсутствия лицензии зафиксированы многочисленные нарушения санитарной безопасности: отсутствие средств санитарии, гигиены, условий утилизации медицинских отходов и т.д. Вдобавок в этих стоматологических клиниках работали те, кто не имеет медицинского образования.

Спецслужба также выяснила, что клиники работали не имея регистрации юрлица в органах юстиции, в налоговых органах и скрывали реальные показатели доходов от оказываемых услуг.

«По данным Джалал-Абадского областного Центра семейной медицины за 2021 и 2022 годы на территории области отмечается динамика распространения среди населения вирусного гепатита формы B и С. Так, если в 2021 году на территории области выявлены 1308 случаев заражения, то в 2022 году указанный показатель вырос до 1979 случаев. При этом, стоматологические услуги считаются из одним возможных факторов распространения вирусных заболеваний, передающихся через кровь», — говорят в ГНКБ.

Сейчас по факту работы этих клиник создана специальная комиссия из сотрудников Минздрава, Госсанэпидназора, Налоговой службы и других ведомств.

Гепатит – это воспаление печени, которое может вызвать целый ряд проблем со здоровьем и закончиться смертельным исходом.

Различают пять основных штаммов вируса гепатита, называемые типами A, B, C, D и Е. Все они приводят к развитию болезни печени, но между ними имеются существенные различия, в том числе в плане способов передачи вируса, тяжести заболевания, географического распределения и методов профилактики.

По данным Госсанэпидназора, в 2021 году в Кыргызстане было зарегистрировано 2090 случаев вирусных гепатитов против 4805 случаев за 2020 год.

В конце прошлого года в Кыргызстане началась бесплатная вакцинация против гепатита Б.

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