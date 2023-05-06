Школьник, пострадавший в результате ДТП на трассе Бишкек — аэропорт «Манас» 20 апреля, вышел из комы. Об этом со ссылкой на главврача Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Акылбека Маманова пишет «Азаттык».



По его словам, этот мальчик — единственный, кто остался в больнице из числа пострадавших в том ДТП детей.



«Всего обращались 27 детей, из них 24 были госпитализированы. Один ребенок был в реанимации, в коме. Сейчас он в сознании. Сегодня из реанимации его перевели в палату. Проведена операция на нижней челюсти. На следующей неделе предстоит операция на бедре», — рассказал он.



Днем 20 апреля автобус с детьми перевернулся на трассе Бишкек — аэропорт «Манас». По данным Патрульной милиции, автобус столкнулся с микроавтобусом GoBus.

В Минобразования тогда сообщили, что в автобусе находились ученики младших классов Ат-Башинской школы-лицея Сокулукского района Чуйской области.



Авторка текста: Аделя Жуманалиева.