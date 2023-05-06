Президент Садыр Жапаров наградил начальника управления правового обеспечения главы государства и Кабмина Мурата Укушова орденом «Манас» III степени.

Награду Укушову глава государства вручил на мероприятии, посвященном 30-летию принятия первой Конституции Кыргызстана, которое прошло 5 мая.



В сообщении пресс-службы президента говорится, что Мурата Укушова наградили «за значительный вклад в реформирование конституционных основ Кыргызской Республики и плодотворную законотворческую деятельность».

Орденом «Манас» граждане награждаются за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны.

Законопроект о СМИ и НПО



Мурат Укушов является одним из авторов законопроекта о СМИ, списанного с российского и оцененного юристами, как введение неприкрытой цензуры. Кроме того, Укушов один из авторов законопроекта об НКО, в котором, по мнению экспертов, есть нормы направленные на ужесточение контроля над такими организациями. Они говорят, что с принятием законопроекта Минюст и Генпрокуратура смогут вмешиваться во внутренние дела НПО и через суд прекращать их работу.

На фоне сильной критики администрация президента согласилась создать рабочую группу для доработки обоих законопроектов. В них вошли члены администрации президента, представители СМИ и независимые юристы.



В начале января Укушов написал колонку о демократии и месте Кыргызстана в ней. Например, чиновник писал о том, что «навязанные» в 90-х принципы западной демократии не сработали в Кыргызстане и поэтому кыргызское общество оказалось в тупике. Само же западное демократическое общество, как рассуждает в своей колонке Укушов, разлагается из-за того, что люди там меняют пол, постоянно сидят в соцсетях и употребляют наркотики.

Выход из тупика для Кыргызстана начальник управления правового обеспечения президента и Кабмина видит в диктатуре, где интересы государства будут выше интересов граждан, как в СССР.

Политолог Эмилбек Жороев, комментируя статью Укушева, назвал её позорной, псевдоинтеллектуальной, полной лжи, ошибок и пропаганды.



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