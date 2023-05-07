Президент Садыр Жапаров 7 мая вылетел с официальным визитом в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



С Жапаровым вылетела довольна большая делегация:

Адылбек Касымалиев — первый замглавы кабмина;

Жээнбек Кулубаев — министр иностранных дел;

Муратбек Азымбакиев — завотделом внешней политики администрации президента;

Марат Иманкулов — Секретарь Совбеза;

Гульнара-Клара Самат — посол КР в РФ;

Улан Ниязбеков — глава МВД;

Аскарбек Джаныбеков — глава Минсельхоза;

Тилек Текебаев — глава Минтранса;

Данияр Амангельдиев — глава Минэкономики;

Кудайберген Базарбаев — министр труда, социального обеспечения и миграции;

Таалайбек Ибраев — министр энергетики;

Нурдан Орунтаев — заместитель мэра Бишкека.

«В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Также в рамках официального визита запланированы встречи Садыра Жапарова с другими официальными лицами», — сообщили в пресс-службе президента.



Также Жапаров будет почетным гостем на параде в Москве 9 мая* — в некоторых постсоветских странах, считающимся Днем победы в Великой Отечественной войне.



Ранее Путин пригласил и президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Москву «для участия в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы». Но о том, принял ли Рахмон приглашение Путина, и, если да, то когда именно он посетит Москву, не сообщается.

Садыр Жапаров едет в Москву после «атаки» беспилотников на Кремль, которая произошла в ночь на 3 мая. Официальные власти России назвали «атаку» беспилотников «попыткой покушения на президента РФ».

Украина причастность к произошедшему отрицает. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина «не атакует ни Путина, ни Москву».

В Американском Институте изучения войны (ISW) изучив «атаку» беспилотников на Кремль, пришли к выводу, что она, вероятно, была инсценировкой. После «атаки» беспилотников на Кремль в Москве и ряде других городов запретили запускать дроны.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и по сей день ведет военные действия на ее территории.

Военное вторжение осудили западные страны и применили в отношении России беспрецедентное количество санкций. Кроме того, западные страны неоднократно предупреждали о вторичных санкциях в отношении стран, которые помогают России.

По информации ООН на 2 мая 2023 года, с начала вторжения России в Украине погибли как минимум 8 709 мирных жителя и еще более 14 тысяч пострадали. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.