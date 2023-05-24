Госкомитет нацбезопасности задержал и водворил в СИЗО членов организованной преступной группировки (ОПГ) Камчы Кольбаева по кличкам «Алтуха», «Протез» и «Кеня». Они подозреваются в «мошенничестве в особо крупном размере» на протяжении долгих лет.

По данным спецслужбы, члены ОПГ отбирали у предпринимателей «грузы товаров народного потребления, экспортированной из КНР» для организации преступной схемы в Кыргызстане и странах СНГ.

«Установлено, что вышеуказанные лица путем обмана незаконно завладели у частной транспортно-логистической компании груза ТНП на общую сумму примерно $385 тысяч», — сообщили в ГКНБ.

Задержание «Алтухи»

ГКНБ не первый раз задерживает члена ОПГ Алтынбека Ибраимова, известного по прозвищу «Алтуха». Его задерживали в январе 2021 года после «профилактической беседы», которая вероятно не помогла.

В соцсетях тогда распространилось видео этой беседы между оперативником и Ибраимовым. На видео оперативник говорил, что слышал о желании Алтухи стать «вором в законе» и поэтому он попросил его «запомнить», что в будущем в Кыргызстане будет борьба с ОПГ и «такого уже не будет». Ибраимов в ответ согласно покивал головой.







Кто такой Алтуха?

По данным правоохранительных органов, Алтынбек Ибраимов был семь раз судим, является «положенцем» в криминальном мире и активным членом ОПГ Камчы Кольбаева.

Имя Ибраимова стало широко известно в 2015 году после его задержания за вымогательство, совершенное двумя годами ранее. По версии следствия, он вместе с подельниками насильно посадил в машину бизнесмена Руслана Матниязова, увез его в горы и требовал у него $80 тысяч.

Ибраимову и его подельнику Тынчтыку Орозалиеву предъявили обвинение по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». Однако райсуд оправдал их и освободил.

Тогда жена потерпевшего обжаловала это решение в Бишкекском горсуде, который приговорил Алтуху к 11 годам лишения свободы. Уже в 2017 году Свердловский райсуд снова освободил Ибраимова, так как посчитал, что доказательств его вины в вымогательстве недостаточно.

Авторка: Аделя Жуманалиева