В бюджет государства от продажи лицензий на деятельность казино и букмекерских контор на сегодня поступило 126 млн сомов. Об этом на заседании парламента 25 мая сообщил глава Госфиннадзора Марат Пирназаров.



По его словам, 84 млн сомов поступило от одного казино, а остальные 42 млн от четырех букмекерских контор.



Первую лицензию на деятельность казино приобрело ОсОО «Гранд Казино», с которым связан Арзыбек Бурканов — близкий друг президента Садыра Жапарова. Само казино открылось в здании бывшего китайского ресторана «Золотой дракон»



Запрет на деятельность казино в Кыргызстане действовал с 1 января 2012 года до лета 2022 года.



В июне 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий деятельность казино в Кыргызстане. Ранее его со скандалом приняли в парламенте, а в нескольких городах страны прошли митинги против казино.

Власти утверждают, что цель закона 一 «привлечь дополнительные ресурсы в госбюджет путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций».

По закону клиентами казино не могут быть граждане Кыргызстана и иностранцы младше 21 года. Противники документа скептически относятся к этому и заявляют, что властям не удастся обеспечить выполнение закона.



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