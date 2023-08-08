«Хочу такие же силиконовые губы как у первой леди. Почему нет? Она же для нас пример для подражания», — заявила на митинге в апреле Зияфет Аббасова из оппозиционной партии Азербайджана.

А через некоторое время в соцсетях распространяется информация о ее пропаже. И только через пару дней выясняется, что активистку поместили в психический диспансер.

17 апреля ее поместили в психиатрическую больницу якобы в невменяемом состоянии, а 24 апреля выпустили в связи с проблемами со здоровьем.

Сама Аббасова заявила, что в больницу ее поместили без решения суда и направления врача. Активиста известна в Азербайджане своей критикой в отношении действующей власти страны.

«Меня насильно усадили в полицейскую машину. Я вся была покрыта синяками: руки, ноги, колени», — сказала она.

В отделении полиции, где Аббасаова провела два часа, по ее словам, ее подвергли пыткам, отказали привести лекарства, а затем отвезли в психиатрическую больницу. Активиста считает, что в психиатрию ее поместили в качестве наказания за критику правительства.

Юрист Халид Багиров отмечает, что полиция не имеет права помещать человека в психиатрическую больницу без соответствующих документов и без решения суда. По его словам, в противном случае это нарушение пятой статьи Европейской конвенции о правах человека и считается незаконным лишением свободы человека.