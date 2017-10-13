Выборы-2017: Смелость кандидатов ограничена угрозами президента

Оригинал материала взят с сайта Cabar.Asia
Алмазбек Атамбаев обещает провести честные выборы, а потом разобраться с ворами.
«Те, которые сегодня поют соловьями, я до первого декабря с каждым лично разберусь. Вы знаете мой характер. Если только я не погибну, как Темир, я с каждым разберусь, с каждым, кто хочет вернуть времена Бакиева к нам. Но выборы пройдут честно», — сказал Атамбаев 7 октября, после вручения наград работникам культуры и интеллектуалам в госрезиденции.
Президент неоднократно говорил, что обеспечит справедливые и честные выборы, но анализируя уже заканчивающийся агитационный период, можно задуматься, насколько были созданы справедливые условия для равного ведения предвыборной гонки.
И речь не о финансовых ресурсах.
Атамбаев, будучи главой государства и госслужащим, не стал скрывать своего предпочтения и даже открыто продвигать кандидатуру Жээнбекова, озвучив данные соцопросов, которые якобы показывают успех агитационной деятельности его преемника.
Касаясь других кандидатов, он напомнил о прошлых некоторых с Бакиевыми, связях с казахскими олигархами, и, после известного выступления про казахскую власть, вернулся в кыргызские реалии.
«Если я раньше проявлял мягкость, я жалею об этом, теперь таких надо сжигать каленым железом. И место воров в тюрьме. Но это мы будем делать после выборов», — заявил он, продолжая свою речь.
«Выборы пройдут честно!», — подытожил после этого свою мысль президент Кыргызстана.
Во время агитационного периода никто из кандидатов не решился открыто критиковать работу самого президента Атамбаева за прошедшие шесть лет и давать оценку его предвыборной риторике.
Специалист по России и странам СНГ в британском аналитическом центре «Оксфорд Аналитика» Джон Маклауд считает, что тот факт, что Атамбаев, несмотря на свои дальнейшие действия, все же слагает полномочия президента – уже необычно для Центральной Азии, где обычно лидеры сами предпочитают руководить страной.
«Однако, некоторые его заявления вызывают тревогу по отношению к демократии: его предположения, что демократия является иностранным импортом или тот, кто перечит ему, так или иначе перечит интересам Кыргызстана», — сказал Маклауд.
Маклауд замечает, что это Атамбаев, не Бабанов поменялся за последние полтора месяца, и предполагает, что новая открытая антибабановская риторика связана со страхами проигрыша его кандидата Жээнбекова.
«Наверное, тяжело вести агитацию, когда атмосфера становится столь жесткой и личностной, когда произносятся такие серьезные обвинения», — отмечает британский эксперт, отвечая на вопрос, как он оценивает поведение основного оппонента на выпады со стороны президента.
Омурбек Бабанов и Алмазбек Атамбаев – в прошлом соратники, в 2006 году вместе митинговавшие против президента того периода Курманбека Бакиева и требовавшие конституционную реформу с президентско-парламентским балансом.
На досрочных парламентских выборах в декабре 2007 года Бабанов баллотировался в депутаты от партии Атамбаева СДПК, но уступил свое место Розе Отунбаевой из-за подозрений в наличии казахского паспорта.
Однако в 2009 году он вступил в состав «бакиевского» правительства в должности первого вице-премьер-министра и, по словам многих политиков, «сотрудничал» с Максимом Бакиевым.
После апрельских событий 2010 года, Бабанов сумел объединиться с состоятельными бизнесменами и политиками и создал партию «Республика», которая прошла в парламент с более 20 мандатами. «Республика» получила право на формирование коалиции, в которой Атамбаев занял пост премьер-министра, а Бабанов — первого вице-премьера.
После инаугурации Атамбаева президентом республики Бабанов занял его место, осенью 2012 года он покинул пост в связи с распадом коалиции большинства на фоне коррупционного скандала.
В Кыргызстане Омурбек Бабанов, наравне с политической деятельностью, известен как состоятельный бизнесмен. Его деятельная биография начинается с нефтяным предпринимательством на юге Казахстана, а потом в конце 90-х — уже и в Кыргызстане. Ему принадлежит популярный частный телеканал «НТС», информагентство «Knews» также приписывается этому бизнесмену. В августе этого года Бабанов в Бишкеке открыл большой торговый комплекс, который был построен в том числе и от кредита Российско-кыргызского фонда сотрудничества в размере 17 млн. долларов.
Позже он неоднократно положительно высказывался об Атамбаеве, говоря о его различных заслугах. Эта риторика внешне не изменилась ни даже в тот момент, когда его партия вынужденно оказалась в оппозиции, но оппозиционной деятельностью в парламенте не занимается. Как, например, сейчас.
Атамбаев, во время своей летней пресс-конференции на Иссык-Куле допускал, что даже поддержал бы Бабанова, если бы от собственной партии не выдвигался Жээнбеков.
Однако, видимо, мнение президента о Бабанове теперь резко поменялось.
«Есть жизнь после выборов»
О Бабанове, его тактике и дальнейшей судьбе комментирует политолог Аида Алымбаева, бывший руководитель Тяньшаньского исследовательского центра в АУЦА, ныне – преподаватель политологии и конфликтологии в Международном университете Центральной Азии (МУЦА).
По ее словам, штаб Бабанова не стал активно судиться из-за нарушений и препятствий, с которыми он сталкивается на протяжении агитационного периода, с одной стороны, из-за недоверия в объективном разбирательстве, с другой – из-за приоритетов по эффективному использованию ресурсов в ЦИКе и на агитационном поле.
CABAR.asia: Почему кандидат Бабанов не реагирует на нападки в его адрес со стороны президента Атамбаева, не высказывается открыто о давлении?
Аида Алымбаева: Сейчас такая ситуация, что любая критика в адрес президента может обернуться опять возбуждением уголовных дел, исковыми заявлениями со стороны Генеральной прокуратуры. Поэтому я думаю Бабанов в этом случае очень осторожничает, и есть еще жизнь после выборов. Если критиковать Атамбаева в виде врага, в виде злого оппонента, как это может сказаться на дальнейшей судьбе Бабанова? Бабанов человек из бизнеса, у него большие бизнес-интересы в Кыргызстане, ему есть что терять и поэтому он не хочет портить именно прямых отношений с Атамбаевым. Он критикует кандидата от властей Сооронбая Жээнбекова, в целом отзывается о властной элите не совсем в положительном смысле, но он не хочет прямого конфликта с президентом, потому что президент остается у власти до первого декабря, до этого срока у него сохраняются полномочия – это контроль над ГКНБ, контроль над судебной системой и так далее. Никто не хочет портить отношения с президентом пока он находится у власти.
CABAR.asia: Как вы оцениваете дебаты между Бабановым и Жээнбековым? Кто был в выигрыше?
Аида Алымбаева: Мне кажется, более убедительным на этих дебатах выглядел Бабанов, потому что он оперировал фактами, оперировал цифрами, статистикой. Для граждан, для зрителей ничего более убедительного, чем цифры не бывает. Что касается Сооронбая Жээнбекова, мне кажется, он парировал общими фразами, многие отмечали как он говорил «у меня есть программа и в этой программе вы можете прочитать». Это было слабым звеном кандидата.
Что касается момента, когда Жээнбеков сказал Бабанову о начале борьбы с коррупцией с него, то это были, с одной стороны, угрозы. Я думаю, Бабанов не хотел накалять ситуацию; после выборов будут и победители, и проигравшие. Если он будет в позиции проигравшего, он останется депутатом Жогорку Кенеша, у него есть партия, у него есть бизнес, поэтому я не думаю, что этот человек хотел бы идти на конфронтацию с Жээнбековым на теледебатах. Он, по крайней мере, старался сохранить свое лицо и не применять агрессивную конфронтационную стратегию.
CABAR.asia: На недавнем выступлении Атамбаев сказал, что до первого декабря «разберется» с теми, кто «поют соловьями». Кому были адресованы эти месседжи? Кому быть в тревоге?
Аида Алымбаева: В тревоге надо быть главному оппоненту власти – это, конечно же, Бабанову. Разрешая многим политически игрокам участвовать на этих выборах, власть не рассчитала, что у других будет очень большая поддержка со стороны населения, они надеялись, что при использовании админресурса, государственных телевизионных и радиоканалов, выборы пройдут более-менее в пользу кандидата от властей. Они не думали, что столкнутся с большим соперником и что Бабанов договорится с другим кандидатом, создадут коалицию… Это был просчет [власти], и поэтому ожидания властей не оправдались. Они считали, что все пройдет по их сценарию с более или менее преимуществом Жээнбекова, поэтому власти сейчас очень переживают и используют разные рычаги – и черный пиар, и давление, и слежку, и прослушку, чтобы снизить рейтинг их главного оппонента – Бабанова. И поэтому риторика президента, мне кажется, звучала по поводу Бабанова, что он использовал криминалитет, он использовал ресурсы на встрече с Назарбаевым, на встрече с олигархами, вспомнил прошлое Бабанова.
Мы знаем, что у нас не было люстрации, мы можем взять и других госчиновников, многие госчиновники вовлечены в различные коррупционные схемы. То есть, эта политика будет очень избирательная по отношению к коррупционерам. Если мы увидим, что Бабанов проиграет и против него возбудят уголовное дело, будет какое-то давление, мы можем опять заявлять о том, что у нас борьба с коррупцией идет на избирательной основе.
CABAR.asia: В этом случае на что рассчитывает Бабанов?
Аида Алымбаева: По крайней мере, он считает, что он не проиграет. Насколько я понимаю, он уверен в своей победе. Если бы он рассчитывал на проигрыш, он бы не вел бы такую широкомасштабную агитационную работу, не было бы столько потраченных денежных средств и так далее, ему есть что терять. Если бы он сдался, он бы объявил, что он поддержал кого-то из действующих кандидатов, но этого он не сделал и поэтому это его лицо, и даже если он проиграет эти выборы, у него есть шанс участвовать в следующих парламентских выборах, президентских… В данном случае, я думаю, он рассчитывает на успех.
CABAR.asia: Как ситуация вокруг Бабанова скажется на его рейтинге? Насколько население понимает где представлены факты, а где – манипуляции?
Аида Алымбаева: Двояко можно констатировать. Есть те, которые подвержены влиянию новостей и верят в источники информации, которые представляют КТРК и государственные органы. С другой стороны, есть наоборот та протестная группа населения, которая любое давление со стороны властей на кого-либо воспринимает негативно, и в этом отношении некоторые сторонники могут примкнуться к Бабанову. Но в целом, так как у населения нет доступа к разнообразному источнику информации и ОТРК считается основным источником информации в стране, я думаю, какая-то часть электората была потеряна Бабановым. Те люди, у которых протестные настроения и вообще очень оппозиционно настроены по отношению к властям, они этот нажим будут воспринимать как нажим на оппозицию, давление на свободу слова, но это меньшинство. Если они до этого не были достаточно уверенными, не зная за кого проголосовать, они могут в этом случае проголосовать за Бабанова. Но в целом, его рейтинг все-таки снизился из-за участившихся инструментов, которые использует власть.