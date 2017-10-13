Выборы-2017: Смелость кандидатов ограничена угрозами президента

Аида Алымбаева: Двояко можно констатировать. Есть те, которые подвержены влиянию новостей и верят в источники информации, которые представляют КТРК и государственные органы. С другой стороны, есть наоборот та протестная группа населения, которая любое давление со стороны властей на кого-либо воспринимает негативно, и в этом отношении некоторые сторонники могут примкнуться к Бабанову. Но в целом, так как у населения нет доступа к разнообразному источнику информации и ОТРК считается основным источником информации в стране, я думаю, какая-то часть электората была потеряна Бабановым. Те люди, у которых протестные настроения и вообще очень оппозиционно настроены по отношению к властям, они этот нажим будут воспринимать как нажим на оппозицию, давление на свободу слова, но это меньшинство. Если они до этого не были достаточно уверенными, не зная за кого проголосовать, они могут в этом случае проголосовать за Бабанова. Но в целом, его рейтинг все-таки снизился из-за участившихся инструментов, которые использует власть.