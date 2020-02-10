Кыргызстанские художники-иллюстраторы Шахназар Борбоев и Тилек Асеков создали анимационный клип для известного американского рэпера Denzel Curry на трек «ꞌCosmicꞌ.m4a» из нового альбома «Unlocked».

Рэпер Denzel Curry и продюсер Kenny Beats выпустили совместный альбом 7 января. Тогда же в официальном аккаунте исполнителя на Youtube был опубликован полный анимированный мини-фильм.

Каждая серия мини-фильма была выполнена разными художниками в разных анимационных стилях. По сюжету, два артиста попадают в компьютерную вселенную и становятся анимационными персонажами, а на фоне звучат их совместные треки.

В своем инстаграме Шахназар Борбоев поблагодарил казахского режиссера и клипмейкера Айсултана Сеитова за предоставленную возможность.

У художников уже есть опыт работы с зарубежными артистами — в декабре прошлого года Шахназар Борбоев и Тилек Асеков создали клип для российского рэпера MiyaGi (Азамата Кудзаева).

А до этого ребята работали над клипом для кыргызского певца Мирбека Атабекова на песню «Мурас».