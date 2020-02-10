Минздрав Кыргызстана сообщил, что пострадавших из-за погрома в селе Масанчи казахстанцев перевели в Алматы.

Их забрала из кыргызских больниц казахская делегация, которая прибыла в Кыргызстан во главе с вице-министром здравоохранения Казахстана Камалжаном Надыровым.

«Совместно с замминистра здравоохранения Кыргызстана Мадамином Каратаевым они посетили и ознакомились с состоянием здоровья граждан Казахстана, которые находятся на стационарном лечении в организациях здравоохранения Чуйской области и города Бишкек», — сообщили в ведомстве.

В Кыргызстане остаются пять казахстанцев — они продолжат лечение в больницах Токмака и Ивановки, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Всего с 8 по 9 февраля за медицинской помощью обратились 34 человека — 21 казахстанец были отправлены на амбулаторное лечение, еще 13 получали стационарное лечение .

Погром в Масанчи

В ночь с 7 на 8 февраля из-за погрома в казахских приграничных селах с преимущественно дунганским населением сотни людей были вынуждены бежать в Кыргызстан в поисках безопасности и медицинской помощи. В основном в Кыргызстан пришли женщины, дети и пожилые. Часть из них уже вернулась обратно.



Начались погромы в селе Масанчи и перешли на еще три села. Причиной называют бытовой конфликт — «не поделили дорогу». Погибли как минимум восемь человек, десятки человек получили огнестрельные ранения, многие здания сожжены. Организована комиссия, которая должна оценить ущерб и организовать похороны погибших.