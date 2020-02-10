Фото: Общественный фонд «Бугу-Эне»

В общественном фонде «Бугу-Эне» сообщили, что снежный барс, который ранее ослеп из-за огнестрельного ранения, не операбелен. Животное с травмами глаз и морды нашли 9 января на дереве в лесу Булбул-Жар у села Кок-Ой в Таласской области.

Глава фонда «Бугу-Эне» Салтанат Сеитова в интервью «Клоопу» сообщила, что специалисты надеялись, что благодаря операции барс сможет видеть хотя бы одним глазом.

«Это полная слепота. Операция нецелесообразна, зрение вернуть невозможно. Барс ослеп в результате ранения. Животное должно быть под постоянным наблюдением, так как вероятен риск возникновения воспаления», — рассказала она.

Раненый барс

Снежного барса доставили из Таласа в ветеринарную клинику Бишкека утром 10 января. Врачи клиники сделали рентген животному, который показал, что у него свежее огнестрельное ранение, дробь в шкуре на шее.

Специалисты также заявили, что барсу необходима операция, однако ее можно будет сделать только после улучшения состояния животного. Барсу поставили капельницы со всеми необходимыми лекарствами.

По оценкам экологов, всего в мире насчитывается до 3,5 тысяч барсов, из них около 500 — в Кыргызстане. Барса внесли в Красную книгу еще в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид».

В 2017 году Правительство повысило штраф за отстрел снежного барса до 1,5 миллионов сомов.