Токмокский городской суд 26 декабря вынес приговор в отношении мужчины, который сбросил свою жену с балкона пятого этажа. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 110 тысяч сомов в пользу государства.

Постановление о приговоре городской суд Токмока опубликовал 10 февраля. Согласно приговору, экспертиза пришла к выводу, что сброшенная с балкона женщина погибла от «травматического шока» при полученных повреждениях.

«Обвиняемый с целью лишения жизни своей сожительницы, инсценируя суицид, применив физическую силу, столкнул ее с балкона пятого этажа квартиры», — указано в постановлении.



Обвиняемый свою вину не признал. По его словам, в тот день его жена возмущалась тем, что они не могут заплатить за коммунальные услуги и их квартиру могут отобрать в счёт долга.

«Никто ни с кем не ругался, она общалась с дочкой, а я пошёл спать», — заявил он.

По словам обвиняемого, во сне он услышал какой-то звук и вышел на балкон.

«Я вышел на балкон и увидел, как на земле лежит моя жена Лена. Я быстро спустился по лестнице, подошел к месту, где она лежала. Подошли ещё трое парней и одна женщина. Я попросил их вызвать скорую, так как надеялся, что она ещё жива», — заявил он.

Мужчина утверждает, что не совершал убийство жены, потому что она всю жизнь его обеспечивала. Сам обвиняемый нигде не работал, а также уже был судим.

По данным Генпрокураторы, в 2019 году было зарегистрировано 6 145 случаев домашнего насилия, в четырех случаях милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Согласно данным Нацстаткома, последние 10 лет увеличивается количество зарегистрированных фактов семейного насилия. При этом, данные указывают на то, что в основном семейные агрессоры получают административное наказание — штраф, предупреждение или общественные работы. Уголовные дела в среднем возбуждаются лишь в шести процентах случаев.

Редактура: Айжамал Джаманкулова

Иллюстрации: Дениз Аберлин

Читайте по теме: