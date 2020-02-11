Сооронбай Жээнбеков принял отставку вице-премьер-министра Жениша Разакова и подписал указ об его освобождении от занимаемой должности.

Разаков был назначен вице-премьер-министром в апреле 2018 года. Он отвечал за приграничные вопросы и Евразийский экономический союз. До этого он был советником президента.

В последнее время Разакова критиковали. А 15 января в Бишкеке, на митинге в поддержку арестованных в ходе приграничного конфликта баткенцев протестующие требовали отправить чиновника в отставку.



Сам Жениш Разаков заявил, что акции протеста были «проплаченными». За эти слова Журналистка Канышай Мамыркулова и гражданский активист Самат Алиев подали на Разакова в суд за «оскорбление чести и достоинства» и потребовали по 5 миллионов сомов компенсации — Первомайский суд Бишкека не принял заявление.