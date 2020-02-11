После беспорядков в Кордайском районе около 24 тысяч казахстанцев перешли из Казахстана в Кыргызстан. Об этом бывший вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев сообщил 10 февраля.

«Сегодня утром были на пунктах пропуска «Аухатты», «Карасу». Никаких ограничений по переходу нет. В настоящее время на ту сторону [в Кыргызстан] перешли, по имеющимся данным, 24 тысячи людей. Со вчерашнего дня аксакалы, женщины, молодежь начали возвращаться», — сообщил Бердибек Сапарбаев.

Также, по сообщению казахских СМИ, Сапарбаев заявил, что после того, как конфликт утих, в Казахстан вернулись восемь тысяч граждан.

«Со вчерашнего дня работают в штатном режиме все детсады и школы. Работают торговые точки», – сообщил Сапарбаев на заседании правительства.

В том числе вернулась большая часть казахстанцев, после погромов получавшая медицинскую помощь в кыргызских больницах. Из Кыргызстана их забрала казахская делегация, прибывшая в Кыргызстан во главе с вице-министром здравоохранения Казахстана Камалжаном Надыровым.

«По состоянию на 9 февраля в медучреждениях Чуйской области и Бишкека было 13 человек. Почти все они выписались и продолжают лечение в Казахстане. По состоянию на 10 февраля один человек получает лечение в больнице Токмака. У всех пациентов были различные травмы: ушибы, сотрясение головного мозга, огнестрельные ранения», — отметили в ведомстве.

Сапарбаев — новый аким Жамбыльской области, в которой произошли погромы сел с преимущественно дунганским населением. Прежнего акима Аскара Мырзахметова, при котором произошли погромы, освободил от должности казахский президент президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Вчера, 10 февраля, Сооронбай Жээнбеков выразил слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Жээнбеков от имени народа Кыргызстана высказал соболезнования родным и близким погибших в результате конфликта — в день погромов погибли восемь человек, позднее в больнице умерли еще двое, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент отметил, что Кыргызстан исторически оказывал и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты.

Погром в Масанчи

В ночь с 7 на 8 февраля из-за погрома в казахских приграничных селах с преимущественно дунганским населением сотни людей были вынуждены бежать в Кыргызстан в поисках безопасности и медицинской помощи. В основном в Кыргызстан пришли женщины, дети и пожилые.

Начались погромы в селе Масанчи и перешли на еще три села. Причиной называют бытовой конфликт — «не поделили дорогу». После погромов полиция сначала задерживала, а после отпустила десятки человек, которых подозревали в участии в конфликте. Организована комиссия, которая должна оценить ущерб и организовать похороны погибших.