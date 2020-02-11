Фотоловушки Иссык-кульского заповедника «Сарычат-Ээрташ» засняли снежного барса, медведя, архаров и солонгоя.
Солонгой, или сусленник — это маленький юркий зверёк из семейства куньих. Длина его туловища не больше 30 сантиметров, не считая хвоста. У него овальная голова с заостренной мордочкой, небольшие круглые ушки, стройное длинное туловище и короткие лапы.
Солонгой — хищник. Он способен вести охоту на животных со значительно большими размерами, чем его собственные. Солонгои очень быстрые, у них хваткие лапы, и их добыча практически не имеет возможности спастись.
«В последние годы в заповеднике наблюдается увеличение редких видов диких животных и птиц», — отметили в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
В Иссык-кульском заповеднике обитают и другие редкие виды животных. Здесь есть млекопитающие, рыбы и птицы. Многие из них занесены в красную книгу.
Ещё там произрастает более 200 видов растений, 45 видов мхов и более 30 видов грибов.
Заповедник расположен в селе Барскоон Жети-Огузского района Иссык-Кульской области на высотах от 3000 до 5000 метров над уровнем моря.