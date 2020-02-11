В парламенте 11 февраля прошло заседание депутатской комиссии по делу о гибели китайского бизнесмена Айэркина Саймаити, которого убили в одном из отелей в Турции 10 ноября 2019 года.

На заседании прокурор управления противодействия коррупции Генпрокуратуры Кумарбек Байдылдаев заявил, что убийство бизнесмена входит в категорию «особо тяжких», и расследование по делу идет под грифом «секретно».

Один из членов комиссии, депутат Омурбек Бакиров, спросил у прокурора, связано ли убийство Саймаити с его деятельностью в Кыргызстане.

«СМИ писали, что задержаны 5 человек, у двоих из них нашли кыргызские паспорта. У вас есть информация?» — спросил депутат.

Байдылдаев ответил, что турецким властям дано «международное поручение». По его словам, пока нет документов, подтверждающих, что подозреваемые — граждане Кыргызстана.

«Если будут доказательства, то мы проверим и дадим юридическую оценку. Но со стороны Турции нет информации, что это граждане Кыргызстана, турецкая сторона не предоставила документов. Так как убийство Саймаити в Турции включено в категорию тяжких преступлений, расследование идет под грифом «секретно», поэтому я не могу сказать из-за тайны следствия», — ответил прокурор.

Убийство Саймаити

Айэркен Саймаити был убит 10 ноября в кафе одного из стамбульских отелей. По информации турецких СМИ, к Саймаити в кафе подошел мужчина и выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем.

По делу об убийстве Саймаити были задержаны четыре человека, найдено оружие и машина, на которой скрылись подозреваемые. Сообщается, что ценой жизни Саймаити стала 1000 долларов — якобы такую сумму заплатили убийцам.

Позже, 21 ноября, в парламенте образовали депутатскую комиссию по изучению убийства Саймаити. В него входят десять нардепов от разных фракций.

В Кыргызстане Саймаити связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP опубликовали совместное расследование, в котором Саймаити признался в вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

Большая часть денег переправлялась Хабибуле Абдукадыру — 55-летнему китайскому бизнесмену, который перевозил незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше на рынки соседних стран.

Саймаити заявил, что Абдукадыру помогал бывший зампред таможенной службы Раимбек Матраимов — через него шел подкуп ряда госслужащих.