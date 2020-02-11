Как сообщили в Госкомитете Нацбезопасности, 9 февраля в милицию поступил звонок с жалобой на шум из другой квартиры. Приехавшие на место милиционеры увидели, что в квартире поссорились пьяные мужчина и женщина.

При осмотре квартиры милиционеры нашли муляж взрывчатого устройства — коробку с часовым механизмом.

«В ходе осмотра коробки совместно с сотрудниками ГКНБ было установлено, что она является муляжом. Данный муляж из-за хулиганских побуждений был изготовлен в целях розыгрыша для своих знакомых», — заявили в ГКНБ.

ГУВД Бишкека зарегистрировали факт в Единый реестр проступков и преступлений. Начато досудебное производство за «незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».