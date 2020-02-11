Очевидцы увидели волчицу рядом с бишкекской школой и вызвали патрульную милицию. Волчица оказалась не крупных размеров и милиционерам удалось её поймать.

Волчицу передали общественному фонду «Бугу эне».

Как она оказалась в городе, пока неизвестно. Но глава фонда Салтанат Сеитова сказала, что возможно волчицу кто-то содержал дома и она сбежала.

«Дикий волк бы не приблизился к городу», — отметила Сеитова.

Ветеринары установили возраст волчицы — ей девять месяцев. По словам Сеитовой она абсолютно не агрессивна, а наоборот — напугана.

Маленькая волчица пока будет содержаться в общественном фонде под наблюдением ветеринаров.

Редактура: Айжамал Джаманкулова