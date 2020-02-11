Московский городской суд вынес приговор уроженцу Кыргызстана Нурлану Муратову 11 февраля. Его осудили на 18 лет колонии строгого режима за убийство полицейского на станции метро «Курская» в сентябре 2018 года.

Кроме того, по решению суда Муратов обязан выплатить семье погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщил адвокат Муратова Алексей Толстых, семеро из восьми присяжных проголосовали за признание Муратова виновным, один — проголосовал против и заявил, что он «заслуживает снисхождения».

Приговор суда совпал с требованиями прокурора.

«Муратов […] признан виновным в совершении посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 317 УК)», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее адвокат Муратова заявлял о том, что в СИЗО на его подзащитного давили и говорили, что в соседних камерах находятся его родственники. Их угрожали арестовать их, если мужчина не возьмет вину на себя.

По информации «Медиазоны», давление на Муратова обсуждали в суде, но до прихода присяжных. Судья запретил обсуждать при присяжных давление на обвиняемого.

В ночь со 2 на 3 сентября на московской станции метро «Курская» от огнестрельного ранения погиб 23-летний полицейский Андрей Райский.

По версии следствия, в ту ночь Райский остановил незнакомого мужчину для проверки документов. После этого они вместе зашли в туалет — следствие считает, что там мужчина убил полицейского.

3 сентября Mash, а также издание «Московский комсомолец» опубликовали имя подозреваемого — Нурлан Муратов.

Сам подозреваемый рассказал, что полицейский позвал его в туалет и там застрелился. Муратов говорит, что испугался стрельбы, рассказал о уборщице метро, что в туалете лежит труп и уехал с места происшествия.

Российские СМИ распространяли информацию о том, что Муратов проходил службу в армии Кыргызстана и участвовал в столкновениях с боевиками Исламского движения Узбекистана в Баткенской области в 1999 году. После этого у него якобы начались «проблемы с психикой». Газета «МК» пишет, что Муратов получил российское гражданство в 2010 году, жил в Оренбурге, а потом переехал в Москву.

В Генеральном штабе Кыргызстана эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.