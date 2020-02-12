В Бишкеке прошло заседание депутатской комиссии по изучению убийства бизнесмена Айэркина Саймаити. В Кыргызстане его связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Ранее журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP опубликовали совместное расследование, в котором Саймаити признался в вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

На заседании глава ГТС Алтынбек Торутаев опроверг то, что таможенники получают взятки. По его словам, таможенные посты на кыргызско-казахской границе «полностью автоматизированы, а каждый большегрузный транспорт сразу берется на учет».

Торутаев заявил, что после публикации расследования, пригласили представителей СМИ, чтобы показать электронную системы.

«Более 10 журналистов у нас были и увидели своими глазами, как все фиксируется без участия человеческого фактора. У нас даже не потеряется 500 килограммов, не то, чтобы целый транспорт. Это абсолютный бред. Журналистов «Азаттыка» мы приглашали три раза, но они отказались», — сообщил Торутаев.

Он отметил, что таможенникам нет смысла брать взятки, так как «по соглашению между пятью странами за транзитный груз ничего не платят».

Расследование о коррупции на таможне

Убитый в ноябре 2019 года Айэркен Саймаити рассказал журналистам о налаженной коррупционной сети в таможне, благодаря которой через Кыргызстан провозили контрабандные товары. Бизнес принадлежал логистическому магнату Хабибуле Абдукадыру.

За период с 2011 по 2017 годы, когда Айеркен Саймаити и его фирма «Абдыраз» различными путями отправляли деньги из Кыргызстана за рубеж, государственная казна КР недополучила в виде налогов около 6 миллиардов сомов.

Как стало известно на заседании депутатской комиссии в Жогорку Кенеше 21 января, в соответствующие ведомства не раз направлялись служебные документы по этому поводу, но никакие меры так и не были предприняты.

Коррупционные скандалы на таможне

В апреле 2018 года Генпрокуратура обвинила сотрудников таможенной службы в том, что они помогали предпринимателям уклоняться от уплаты пошлин при ввозе грузовых машин в Кыргызстан — их оформили как тракторы. Ущерб государству составил 30 млн сомов. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Коррупция».

В марте того же года, Госкомитет национальной безопасности возбудил уголовное дело из-за хищения 217 млн сомов. Среди подозреваемых сотрудники налоговой и таможенной службы, а также министерства экономики.

А через два месяца Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями провела обыск в доме бывшего начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева, которого обвиняли в незаконном оформлении товаров из Китая. По версии финпола, из-за неуплаты таможенных платежей государству причинен ущерб в размере более 166 млн сомов.